PSG Mercato : Al-Khelaïfi et Messi tentent un coup improbable au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 09 décembre 2022 à 15:02

Désormais épanoui à Paris, Lionel Messi aurait conseillé à Nasser Al-Khelaïfi de déloger un crack du Barça afin de renforcer le secteur offensif du PSG.

À la recherche d’un attaquant supplémentaire pour soulager la MNM, le Paris Saint-Germain regarde sur le marché des transferts depuis le dernier mercato estival. Si plusieurs noms ont été associés au club de la capitale, El Pais assure ce vendredi que Nasser Al-Khelaïfi a reçu un coup de main de la part de Lionel Messi pour un prodige espagnol du FC Barcelone. En effet, le média ibérique explique que le président du PSG a pris des renseignements sur Ansu Fati auprès de la star argentine de 35 ans.

Connaissant l’attaquant de 20 ans pour avoir été son coéquipier au Barça, Messi aurait encouragé le Paris SG à tenter le coup. Considéré comme le futur des Blaugranas au même titre que Gavi, le jeune international espagnol est frustré par son temps de jeu sous les ordres de Xavi. Une situation remarquée par Chelsea et le PSG, qui seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge pour intégrer leurs rangs respectifs. D’ailleurs son agent Jorge Mendes aurait informé la direction barcelonaise de ces deux offres. Qu’à cela ne tienne. Le principal concerné ne semble pas vraiment chaud à l’idée de rejoindre un autre club.

PSG Mercato : Ansu Fati veut faire toute sa carrière au Barça

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec deux saisons supplémentaires en option, Ansu Fati est encore très loin d’un départ du FC Barcelone. Déjà annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis ces deux dernières années, le natif de Bissau n’a jamais voulu quitter la Catalogne et il n’aurait pas encore changé d’avis.

Selon El País, malgré des propositions extravagantes du Paris SG et de Chelsea, Ansu Fati serait resté droit dans ses bottes et veut faire toute sa carrière à Barcelone. Il y a quelques mois, il déclarait notamment à ce sujet : « L’intérêt du PSG à me signer ? Je n'ai même pas entendu d'offres d'autres équipes. Dès le premier instant, j'ai dit à mon agent que je voulais seulement rester à Barcelone. Je veux jouer pour le Barça toute ma vie. » Messi et le Paris SG sont donc fixés.