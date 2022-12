RC Lens Mercato : Deux renforts au RCL, Haise s'en réjouit !

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 02:51

Le RC Lens a enregistré deux départs dans son staff technique. Mais le club a vite réagi pour les remplacer, au grand bonheur de Franck Haise.

Florent Ghisolfi a tenté de débaucher Grégory Thil lorsqu’il a quitté le RC Lens pour rejoindre l’OGC Nice. Mais le patron du recrutement des Sang et Or est resté dans le Nord et a été promu directeur sportif. Le RCL a quand même perdu deux membres de son staff technique. Laurent Bessière et Ghislain Dubois sont partis du club Artois. Ils ont suivi Florent Ghisolfi au Gym. Le premier était le directeur du pôle performance du Racing Club de Lens. Il a intégré le staff de Lucien Favre en tant que préparateur physique. Quant au deuxième, il était l’un des adjoints de Franck Haise, en charge de la préparation physique, de la prévention musculaire et de la musculation.

RC Lens Mercato : Delaval et Taverne remplacent Bessière et Dubois

Le départ des deux techniciens, sous contrat au RC Lens, a fait mal aux dirigeants lensois et au staff technique du club. Cependant, Franck Haise se réjouit de la réaction rapide et efficace de sa direction, pour remplacer les deux techniciens. « Je me suis vite tourné vers l’avenir. On s’est rapidement tourné vers de nouveaux profils. Benoit Delaval est rapidement devenu une évidence. J’étais en congés aux États-Unis, mais Grégory Thil et Arnaud Pouille (directeur général) ont pris le relais. On a fait quelques appels en visio », a-t-il confié, dans des propos relayés par Le 11 Lensois.

« Benoit Delaval a pris ses fonctions très vite dès la deuxième semaine des vacances […]. Nous avons également fait une promotion interne avec Valentin Taverne, préparateur physique de formation. Il était notre couteau suisse et il va avoir désormais un travail particulier sur le travail en salle pour remplacer Ghislain Dubois », a rassuré Franck Haise.