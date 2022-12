FC Barcelone Mercato : Un nouveau prétendant de taille pour Depay

Publié par Thomas G. le 09 décembre 2022 à 22:02

Très peu utilisé par Xavi, l'international néerlandais Memphis Depay pourrait se relancer en Premier League lors du mercato hivernal.

Le FC Barcelone a de grands objectifs pour la deuxième partie de saison, les Blaugranas veulent faire un triplé. Les hommes de Xavi sont toujours en lice pour remporter la Coupe du Roi, la Ligue Europa et la Liga. Le titre de champion d’Espagne est la priorité du FC Barcelone cette saison, en cas d’échec, l’avenir de Xavi pourrait être remis en question. Dans cette optique, le Barça pourrait vendre des joueurs pour pouvoir ensuite se renforcer lors du mercato hivernal.

L’attaquant néerlandais Memphis Depay fait partie des joueurs susceptibles de partir en janvier. L’ancien buteur de l’OL est sur la sellette depuis l’arrivée de Robert Lewandowski et Raphinha. Memphis Depay a également été l’un des grands perdants du retour en grâce d’Ousmane Dembélé. Xavi ne compte plus sur l’international néerlandais qui serait ouvert à l'idée de quitter le Barça cet hiver. L’objectif des Blaugranas est de vendre l’attaquant de 28 ans pour renflouer les caisses du club et réduire la masse salariale. Le FC Barcelone pourrait faire une plus-value considérable grâce à Memphis Depay qui avait signé libre en juillet 2021.

FC Barcelone Mercato : Arsenal pourrait tenter sa chance pour Memphis Depay

Cette saison, Memphis Depay a été gêné par de nombreuses blessures et son temps de jeu s’est réduit au FC Barcelone. L’international néerlandais a profité de la Coupe du monde pour retrouver du rythme et se refaire une santé. Selon les informations de Sport, Arsenal serait intéressé par un transfert de Memphis Depay.

Les Gunners sont à la recherche d’un nouvel attaquant après la blessure de Gabriel Jesus. L’international brésilien s’est blessé au genou durant la Coupe du monde et l’attaquant de 25 ans devrait être éloigné des terrains durant trois mois. Memphis Depay pourrait ainsi rejoindre Arsenal pour aider les Gunners dans la quête de leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 2004.