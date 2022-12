PSG Mercato : Laurent Blanc se livre enfin sur son licenciement !

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2022 à 11:28

Désormais sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc n’a pas pour autant oublié son passage au PSG, notamment son licenciement à l’été 2016.

À la faveur d’une interview accordée au quotidien sportif L’Équipe, Laurent Blanc est revenu sur les circonstances de son licenciement du Paris Saint-Germain. Le technicien français révèle ainsi qu’il n’avait pas été informé par la direction du Paris Saint-Germain concernant son départ.

« Le 21 mai 2016, ça vous rappelle quoi ? (Il réfléchit.) 2016, c'est ma fin de contrat avec Paris. Mon dernier match avec le PSG et c'était Franck (Passi, son adjoint aujourd'hui et entraîneur de l'OM à l'époque) en face (4-2 en finale de la Coupe de France). Un très bon souvenir, mais pas une date particulière, car je ne savais pas que j'en avais fini avec le PSG (rires).

Il n'y avait pas de signes précurseurs. Avant de partir en vacances, tu rencontres le directeur sportif tous les deux jours, tu te projettes sur la saison suivante, etc. Et je l'apprends quand je suis à New York, le 3 ou 4 juin », a expliqué Laurent Blanc, qui n’a gardé aucune dent contre son ancien club.

PSG Mercato : Laurent Blanc n’en veut pas à Al-Khelaïfi

Six ans après son éviction du banc du Paris Saint-Germain, alors même qu’il venait de signer une prolongation, Laurent Blanc a tourné la page. Aujourd’hui à la tête de l’Olympique Lyonnais, le Champion du Monde 1998 n’en veut pas du tout à Nasser Al-Khelaïfi.

« Une forme de violences dans ces instants ? Mais la vie est violente, non ? Le foot serait à part ? Plein de gens vivent ça dans d'autres conditions que les miennes. Donc relativisons. L'entraîneur est toujours le fusible parfait. Et trois ans dans des grands clubs, c'est une éternité », a confié le technicien cévenol de 57 ans, qui espère remonter la pente avec l’OL au retour de la trêve internationale.