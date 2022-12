PSG Mercato : Les détails du futur contrat de Marcus Rashford

Publié par Ange A. le 12 décembre 2022 à 07:46

Comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi, le PSG va passer à l’offensive pour Marcus Rashford. Des indices sur l’offre parisienne ont fuité.

Le Paris Saint-Germain compte tenter sa chance avec Marcus Rashford. Telle est la quintessence de la dernière sortie de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de l’attaquant anglais en fin de contrat à Manchester United. Mais comme l’a indiqué le président du PSG, les discussions avec l’ailier de 25 ans vont reprendre après le Mondial. « S’il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », a assuré le patron des Rouge et bleu à Sky Sports. La presse anglaise croit déjà savoir quelle sera l’offre parisienne pour Rashford. Un mirifique contrat l’attendrait en cas de signature à Paris.

PSG Mercato : Le contrat XXL de Marcus Rashford à Paris

Le Mirror croit savoir que Marcus Rashford deviendrait l’un des joueurs les mieux payés de la plante s’il venait à rejoindre le Paris Saint-Germain. Le média anglais indique en effet que le Paris SG proposerait un salaire hebdomadaire avoisinant le million d’euros à l’international anglais (51 sélections/15 buts). Reste maintenant à savoir si l’attaquant des Red Devils cèdera aux avanes parisiennes. Surtout qu’il dispose d’une année optionnelle dans son contrat. De son côté, Manchester United devra présenter une contre-proposition toute aussi alléchante pour conserver son ailier.

Marcus Rashford réalise une bonne saison avec United. Il compte 8 buts et 3 passes décisives en 19 matchs en club. Éliminé de la Coupe du monde avec les Three Lions, il a été l’un des Anglais les plus en vue durant la compétition. Le Red Devil a inscrit trois buts durant le Mondial. La compétition terminée son avenir fera couler beaucoup d’encre. Outre le PSG, il serait aussi courtisé par le Bayern Munich.