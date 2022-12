OM Mercato : Le FC Barcelone contrarie Marseille pour un milieu

Publié par Timothée Jean le 12 décembre 2022 à 14:01

Désireux de renforcer son entrejeu cet hiver, l’ OM a jeté son dévolu sur un milieu de terrain d’Angers SCO, également suivi par le FC Barcelone.

À moins d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal, plusieurs clubs de Ligue 1 s’activent en silence pour renforcer leurs secteurs de jeu les plus défaillants. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille qui se cherche un nouveau milieu de terrain. Comme l’a indiqué le président Pablo Longoria, le club phocéen piste un renfort à ce poste dans le but de compenser la longue absence d’Amine Harit et anticiper le probable départ de Gerson. Et pour ce faire, les dirigeants marseillais ont des vues du côté d’Angers SCO.

Foot Mercato révèle en effet que la direction de l’ OM serait sur les traces d'Azzedine Ounahi, l’une des sensations de la Coupe du monde au Qatar. Le jeune milieu de terrain marocain enchaîne de belles performances avec sa sélection et ses prestations durant cette compétition mondiale ne sont pas passées inaperçues. Les dirigeants marseillais auraient rapidement entamé les premières manœuvres pour le convaincre de signer dès cet hiver. Sauf que l’ OM n’est pas le seul sur ce coup. Un courtisan et non des moindres vient de se manifester.

OM Mercato : Le FC Barcelone prépare une offre pour Azzedine Ounahi

Mundo Deportivo assure en effet que le FC Barcelone s’intéresse aussi de très près à Azzedine Ounahi. Xavi apprécierait tout particulièrement le joueur et en aurait même fait une cible de choix pour renforcer son entrejeu. Selon la source, le club catalan aurait une réelle envie de formuler une offre afin de boucler sa signature au plus vite. Et cette offensive barcelonaise a de sérieuses chances d’aboutir, puisque le joueur de 22 ans ne serait pas contre l’idée de poursuivre sa carrière en Catalogne. Les négociations entre les différentes parties devraient débuter dans les prochaines semaines.

Ce dossier reste pour le moment ouvert et aucune avancée significative n’a encore lieu pour son transfert. De son côté, la direction d'Angers ne ferme pas vraiment la porte à son départ. Le président angevin Saïd Chabane expliquait qu’il se préparait à un transfert de son jeune milieu de terrain, possiblement dès le mois de janvier. Reste à savoir quel représentant parviendra à arracher sa signature. Azzedine Ounahi est lié au SCO jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est fixée à 3,5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Elle devrait sans doute grimper à la suite du Mondial 2022.