ASSE Mercato : Saint-Etienne se rapproche d'une signature en attaque

Publié par Thomas le 12 décembre 2022 à 16:31

À la recherche d'un avant-centre de haut niveau pour janvier, l'ASSE aurait devancé la concurrence pour recruter un joueur de Ligue 1.

En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne sait que son maintien en deuxième division passera par un mercato ambitieux cet hiver. Alors que Laurent Batlles et son staff ont été maintenus au moins jusqu’à la rencontre face à Annecy le 26 décembre prochain, d'importants changements sont à prévoir chez les Verts cet hiver. En pleine transition, l’effectif ligérien devrait se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu, à commencer par son poste de N°9. Après plusieurs échecs lors du mercato estival, l’ ASSE serait en passe de boucler l’un de ses objectifs N°1.

ASSE Mercato : Gaëtan Charbonnier en route vers l’AS Saint-Etienne

Longtemps la priorité de Laurent Batlles, Gaëtan Charbonnier n’a jamais été aussi proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne. Le buteur de l’AJ Auxerre, moins en vue depuis la reprise, semblerait tenté par le projet stéphanois et serait en bonne voie pour accepter l’offre des Verts. D’après le journal Paris-Normandie, le club du Forez aurait devancé la forte concurrence de Ligue 2 (Le Havre, SM Caen) en offrant un salaire de 100 000 euros mensuels qui contiendrait plusieurs primes. Parmi elles, figurerait une récompense spéciale en cas de maintien, à hauteur de 400 000 euros. À Saint-Etienne, le joueur est attendu pour parapher un bail de six mois, dans l'optique de sauver l'équipe de Laurent Batlles de la descente en National.

Blessé durant une bonne partie du début de saison, Gaëtan Charbonnier pourrait ainsi devenir la première signature de l’ ASSE cet hiver, alors que des latéraux et un gardien sont également attendus. Si son début d’exercice est contrasté à cause de ce pépin physique, l’attaquant de l’AJA restait la saison dernière sur un bilan de 17 buts et 7 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 2, participant activement à la montée des Auxerrois en première division. En fin de contrat en juin, Charbonnier pourrait arriver libre dans la Loire après avoir résilié son contrat à l’amiable avec les 17es de Ligue 1.