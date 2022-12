Real Madrid Mercato : Le Real se lance sur le dossier Rafael Leao

Publié par Thomas G. le 13 décembre 2022 à 10:35

Soucieux de se renforcer lors du prochain mercato estival, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services de Rafael Leao.

Le Real Madrid veut continuer de dominer le football européen en recrutant les futurs grands talents. La semaine dernière, les Merengues sont parvenus à trouver un accord avec Palmeiras pour le transfert d’Endrick. L’attaquant brésilien de 16 ans devrait s’engager avec le Real Madrid avant d’être prêté dans son club formateur jusqu’en 2024. Après cette formidable signature, les Madrilènes souhaiteraient surfer sur cette bonne dynamique en enrôlant l'une des pépites de la Coupe du monde.

Selon les informations de Sky Sports, le Real Madrid serait entré dans la course à la signature de Rafael Leao. L’international portugais est en fin de contrat avec l'AC Milan en juin 2024 et son contrat n’a pas encore été prolongé. Les Merengues souhaiteraient profiter de cette aubaine pour recruter l’un des meilleurs joueurs de Serie A. Rafael Leao a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Italie des Milanais la saison dernière. Cette année, l’ancien attaquant du LOSC continue d’impressionner en club et en sélection. Le Real Madrid pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour recruter Rafael Leao.

Real Madrid Mercato : Un nouveau record battu pour Rafael Leao ?

Cet été, les dirigeants de Chelsea étaient très intéressés par l’international portugais et les Blues avaient transmis une offre de 70 millions d’euros. Cette proposition a été jugée insuffisante par l'AC Milan qui ne souhaite pas vendre Rafael Leao. Le Real Madrid devra donc lever la clause libératoire de 150 millions d’euros de l’international portugais pour le recruter.

Les Merengues pourraient donc battre un nouveau record avec ce transfert qui serait le plus cher de leur histoire. Les dirigeants du Real Madrid vont devoir agir rapidement dans ce dossier, en plus de Chelsea, Manchester City serait également intéressé. Dans le même temps, l’ AC Milan n’a pas dit son dernier mot, les Milanais veulent toujours convaincre Rafael Leao de prolonger.