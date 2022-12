PSG Mercato : Paris vise un coup de génie à la Juventus cet hiver

Publié par Thomas le 13 décembre 2022 à 21:05

Dans l'optique de renforcer son secteur offensif pour 2023, le PSG serait revenu à la charge pour un joyau de la Juventus Turin.

Auteur d’une belle première partie de saison, le Paris Saint-Germain souhaite toutefois se renforcer lors du mercato de janvier. Si le onze de Christophe Galtier donne pleine satisfaction, le manque de profondeur de banc inquiète néanmoins la direction Rouge et Bleu, qui croise les doigts lors de chaque rencontre pour ne pas perdre l’un de ses cadres. Avec une double confrontation au sommet contre le Bayern Munich qui se profile, le club de la capitale souhaite blinder certains postes, à commencer par son secteur offensif.

Grande déception du dernier mercato, le transfert avorté d’un grand N°9 au PSG avait quelque peu contrarié Luis Campos, qui n’hésitait pas à parler de "mercato raté" en début de saison au micro de RMC. Même constat pour Kylian Mbappé qui faisait part en interne de sa frustration de ne pas avoir vu débarquer un avant-centre cet été. Mais la donne pourrait rapidement changer. Après avoir confié les clés du recrutement exclusivement au dirigeant portugais, le Paris SG pourrait tenter un superbe coup du côté de la Juventus Turin.

PSG Mercato : Dusan Vlahovic toujours ciblé par le Paris Saint-Germain

Si le nom de Gonçalo Ramos tourne avec insistance autour du Parc des Princes, le PSG étudierait également la possibilité de recruter Dusan Vlahovic, sensation serbe de la Juventus. Recruté l’hiver dernier par les Bianconeri, au terme d’une lutte acharnée avec Paris, le Barça et Arsenal, l’attaquant de 22 ans est réapparu ces dernières semaines dans la shortlist de Luis Campos, qui souhaite à tout prix un top attaquant pour la deuxième partie de saison.

D’après Tuttosport, les Rouge et Bleu gardent un œil attentif sur la situation du joueur, qui avait inscrit deux buts lors de cette Coupe du monde. Blessé durant une partie de la saison à la Juve, Vlahovic avait connu une rechute fâcheuse à l’adducteur lors du Mondial, l’empêchant d’évoluer à 100% de ses capacités. En plus de Paris, l’ancien joyau de la Fiorentina est ciblé par Chelsea, Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich.