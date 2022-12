Coupe du monde : Zidane bientôt sur le banc d'une sélection ?

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 11:45

Alors que Tite a récemment annoncé son départ de la sélection du Brésil, Zinédine Zidane pourrait prendre la relève de la Seleção.

Annoncé comme le grand favori de la Coupe du monde avec l'Argentine, le Brésil a chuté dès les quarts de finale face à la Croatie vendredi dernier. Malgré l'ouverture du score de Neymar en prolongation, les Brésiliens ont concédé l'égalisation croate juste avant les tirs au but. Derrière, la Croatie a fait ce qu'elle sait faire de mieux dans un Mondial, à savoir remporter la séance de penaltys, et éliminer le Brésil.

Depuis, les jours ont passé, et le fiasco est encore dans toutes les têtes. Certains joueurs brésiliens ne s'en remettent toujours pas, à l'image de Neymar qui s'est dit "détruit psychologiquement" dans un récent poste publié sur ses réseaux sociaux, lui qui disputait probablement sa dernière Coupe du monde avec son pays. Désormais, l'heure est à la reconstruction pour le Brésil, et le premier chantier concerne le poste de sélectionneur. En effet, Tite a décidé de quitter le banc brésilien après l'élimination, et des noms de potentiels successeurs ont déjà commencé à circuler. Si Carlo Ancelotti et Pep Guardiola ont été cités avec insistance par la presse brésilienne ces derniers jours, un autre grand nom du football mondial est évoqué pour remettre le Brésil sur le toit du monde.

Brésil : Zidane pour remplacer Tite à la tête de la sélection ?

Si l'on en croit les informations du média brésilien OK Diario, Zinédine Zidane serait pressenti pour succéder à Tite. Toujours sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid, le champion du monde 1998 a toujours été annoncé avec insistance comme le futur sélectionneur de l'Equipe de France à la place de Didier Deschamps. Mais avec le parcours que les Bleus mènent actuellement à la Coupe du monde, il est peu probable de voir l'actuel sélectionneur des Tricolores quitté le banc français. Zinédine Zidane pourrait donc se rabattre sur le Brésil, qui va avoir besoin d'un très grand entraîneur pour se remettre dans le droit chemin.