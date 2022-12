Mercato OM : Le plan de Gerson pour rejoindre Flamengo dévoilé

Publié par Timothée Jean le 14 décembre 2022 à 16:15

Le milieu offensif de l’ OM, Gerson, qui ne cache pas son souhait de retourner à Flamengo, semble prêt à tout pour forcer son départ.

Le feuilleton Gerson est loin d’être terminé. Relégué au rang de remplaçant de luxe depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique Marseille, l’international brésilien espère rejoindre son ancien club, Flamengo, dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Parti au Brésil lors de cette trêve liée à la Coupe du monde au Qatar, le joueur de 25 ans pensait même que les dirigeants marseillais faciliteraient ce deal. Mais les exigences de l’ OM, qui réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour acter son transfert, ont, semble-t-il, fait échouer cette opération.

Faute d’accord entre les deux écuries, Gerson est finalement rentré à Marseille contre son gré. Car il souhaitait impérativement rejoindre les Mengaos cet hiver. Après avoir séché la reprise de l’entraînement collectif et refusé de participer au stade de préparation à Marbella, le milieu offensif brésilien devra se faire à l’idée de poursuivre la saison sous les couleurs marseillaises. D’autant plus que les dirigeants marseillais se montrent très fermes pour son éventuel départ. Sauf que de son côté, Gerson ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Avec la longue absence d’Amine Harit, l’international brésilien sait qu’il devrait bénéficier de plus temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor. Pourtant, son envie de quitter le navire marseillais reste toujours intacte.

OM Mercato : Un nouveau conflit se profile entre Gerson et Marseille

Le natif de Belford Roxo serait même prêt à aller au clash avec sa direction en vue de forcer son transfert à moindres frais à Flamengo. Même s’il est peu probable de le voir se mettre en situation de faute professionnelle en séchant les séances d'entraînements, il est clair que l’international brésilien compte traîner des pieds afin d’être moins performant et devenir un véritable boulet pour les finances du club. Le Phocéen assure en tout cas que ce scénario conflictuel n’est pas à exclure entre les différentes parties.

Car si l’ OM est parti pour défendre coûte que coûte ses intérêts dans ce dossier, le joueur, lui, a désormais la tête ailleurs. D’ailleurs, selon les récentes informations du journaliste Julio Miguel Neto, les représentants de Gerson et les dirigeants de Flamengo ont rendez-vous avec la direction de l’Olympique de Marseille ce mercredi afin de trouver une solution pour son transfert. Reste à savoir si les dirigeants marseillais seront réceptifs à cette nouvelle offensive pour son départ. Pour l’heure, l’issue de ce dossier est encore inconnue, même si Gerson semble prêt à tout pour favoriser son retour au Brésil.