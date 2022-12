Real Madrid : Cristiano Ronaldo fait son grand retour au Real !

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 17:15

Toujours sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait son retour au centre d'entraînement du Real Madrid.

L'élimination en Coupe du monde survenue samedi dernier face au Maroc est certainement encore présente dans l'esprit de Cristiano Ronaldo. Alors qu'il voulait remporter l'unique trophée qui lui manque dans sa carrière, son rêve s'est brisé subitement le week-end dernier, après un Mondial difficile pour lui. S'il avait démarré la compétition sur les chapeaux de roues en marquant dès le premier match du Portugal face au Ghana remporté 3-2 par la Seleçao, la suite de la compétition ne s'est pas déroulée comme prévue.

Les deux matches suivants, CR7 n'a pas su se montrer à son avantage, et son entraîneur a décidé de le mettre sur le banc lors des huitièmes et quarts de finale. Rentré à la 51e minute face aux Marocains, Cristiano Ronaldo n'a pas pu empêcher la défaite des siens, et a quitté la pelouse en larmes. Mais la déception s'est atténuée dans l'esprit de cet immense champion, qui s'est d'ores et déjà remis au travail.

Real Madrid : Cristiano Ronaldo présent au centre d'entraînement du Real

Si l'on en croit les dernières informations publiées par le média Relevo, Cristiano Ronaldo aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour s'entraîner à Valdebebas, centre d'entraînement du club madrilène. En effet, en attendant d'en savoir plus sur son avenir, CR7 serait retourné vivre dans sa maison à Madrid, et veut absolument se maintenir en forme pour la suite de la saison.

Toutefois, inutile d'imaginer Cristiano Ronaldo refouler la pelouse du stade Santiago Bernabeu, puisque le média précise que le club merengue n'est pas intéressé par le capitaine portugais pour la deuxième partie de saison. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir où jouera le quintuple Ballon d'Or dans les prochaines semaines, mais une chose est sûre : Cristiano Ronaldo ne compte pas raccrocher les crampons !