OM Mercato : Un nouveau départ en vue pour une pépite de Marseille

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2022 à 14:03

Au moment où le transfert de Gerson à Flamengo se complique, l’ OM prépare en silence un nouveau départ pour l’une de ses pépites.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a logiquement mis l'eau à la bouche à plus d'un supporter. Ce sont au total douze renforts de taille qui ont rejoint l’effectif marseillais cet été. Dans le sens des départs, l’ OM s’est aussi séparé d’une douzaine de joueurs afin d’alléger sa masse salariale. Et bon nombre d’entre eux ont été conclus sous la forme d’un prêt. C’est notamment le cas de Jordan Amavi, Luis Henrique ou encore Oussama Targhalline. Le jeune milieu terrain marocain n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif marseillais, au point où il a été prêté cet été au club turc d'Alanyaspor afin de poursuivre sa progression et gagner du temps de jeu sous d’autres cieux.

Sauf que son aventure en Turquie ne se passe pas comme il espérait. Après des débuts encourageants, Oussama Targhalline a été relégué sur le banc de touche. Il n’a disputé qu’une seule minute lors des six dernières rencontres d'Alanyaspor. Agacé par ce traitement, le jeune milieu de terrain songerait sérieusement à quitter la Turquie au plus vite. Les différentes parties auraient même déjà entamé des discussions afin de rompre son prêt dès cet hiver. En cas de rupture, Oussama Targhalline reviendrait alors à l’ OM où son contrat expire en juin 2025. Ce retour prématuré serait surtout une très mauvaise nouvelle pour les dirigeants marseillais, qui souhaitent réduire la masse salariale du club. Mais la direction marseillaise ne s’inquiète pas de ce cas de figure puisqu’elle travaillerait déjà pour lui trouver une nouvelle porte de sortie.

OM Mercato : Oussama Targhalline vers un nouveau prêt en Ligue 2

En effet, Oussama Targhalline, prêté en Turquie, pourrait revenir à l’ OM dès cet hiver avant repartir pour une nouvelle destination. Car selon les informations dévoilées par Foot Mercato, l’Olympique de Marseille envisage de le prêter à nouveau à un club évoluant en Ligue 2. Si l’identité de ce club n’a pas été dévoilée, il est clair que ce nouveau prêt permettrait au jeune joueur de retrouver plus de temps de jeu à l’échelon inférieur. Et cette option a de grandes chances d’aboutir dans les semaines à venir. Tout dépendra d’abord de son départ d'Alanyaspor.