OM : Deux renforts débarquent à Marseille, Igor Tudor s’en réjouit

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2022 à 12:33

À quelques jours de la reprise du championnat, l’ OM a enregistré l’arrivée de renforts au sein de son effectif, au grand bonheur d’ Igor Tudor.

En pleine préparation hivernale, l’ OM version Igor Tudor prend progressivement forme au fil des semaines. Alors que la Coupe du monde au Qatar bat son plein, avec une finale qui opposera l’Equipe de France face à l’Argentine, dimanche prochain, les Marseillais se préparent au mieux pour la reprise du championnat. 4e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille affrontera le FC Toulouse, le 29 décembre prochain, pour le compte de la 16e journée de championnat.

OM : Bamba Dieng et Pape Gueye ont repris l’entraînement collectif

Et quelques jours avant ce choc, le club phocéen enregistre leur retour de deux mondialistes, il s’agit de Bamba Dieng et Pape Gueye. Éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec le Sénégal, ces deux internationaux ont observé quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement collectif avec les Phocéens. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit Bamba Dieng et Pape Gueye en compagnie de quelques membres du vestiaire de l’ OM sur les pelouses de la Commanderie. Ils ont notamment pris part aux différents exercices avec leurs coéquipiers qui n’ont pas rejoint leur sélection nationale lors de cette trêve internationale.

Sur le plan extrasportif, les observateurs ont surtout eu l’occasion de découvrir la nouvelle coupe de cheveux de Pape Gueye, qui a décidé de tout raser comme le montrent les photos publiées sur la toile. Ces deux retours font en tout cas beaucoup de bien à l’entraîneur Igor Tudor. Toutefois, le technicien croate devra patienter avant de pouvoir compter sur un groupe au complet pour la suite de la saison. Puisque Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi sont encore en lice avec les Bleus, qui défendront leur titre de champion du monde face à l’Albiceleste. Ces deux joueurs marseillais bénéficieront de quelques jours de repos après le parcours de l’Equipe en France au Qatar. Ils sont donc toujours incertains pour le match contre le Téfécé.