FC Nantes Mercato : Kombouaré fait une annonce surprenante

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2022 à 18:20

Le coach du FC Nantes a livré des informations sur le mercato, à deux semaines de l’ouverture du marché. Kombouaré a aussi donné une mauvaise nouvelle.

Mal classé en Ligue 1 (15e) et engagé en Ligue Europa, le FC Nantes a bien l’intention de se renforcer lors du mercato hivernal en janvier. Des intérêts du FCN, notamment Mathieu Valbuena de l’Olympiakos (Grèce) ou encore Grzegorz Krychowiak d’Al-Shabab (Arabie saoudite) ont été révélés. Revenu à la Jonelière après le stage de préparation des Canaris au Portugal, Antoine Kombouaré a répondu, en conférence de presse, à la question sur le mercato hivernal du FC Nantes. Il n’a pas confirmé les pistes Valbuena et Krychowiak, restant évasif sur le sujet.

« On travaille sur le mercato, mais j’ai pour coutume de me concentrer sur mon effectif présent », a-t-il répondu. À en croire le technicien kanak, la question du mercato n’est ni une priorité ni une urgence pour le club Jaune et Vert pour l’instant. « Par expérience, les mercatos d’hiver ne sont pas forcément une réussite », a-t-il justifié. En effet, Antoine Kombouaré se concentre sur les deux prochains matchs du FC Nantes, respectivement contre l’ESTAC (28 décembre) et l’AJ Auxerre (1er janvier).

FC Nantes : Ganago blessé, Casteletto et Centonze en reprise

En dehors du mercato, l’entraîneur des Canaris a livré une mauvaise nouvelle concernant l'attaquant camerounais Ignatius Ganago. « Ganago s’est blessé lors du stage, avec une petite entorse au genou », a-t-il appris, dans des propos rapportés par Tribune Nantaise. En revanche, le FC Nantes se réjouit pour Jean-Charles Casteletto. De retour de la Coupe du monde, le défenseur central est en phase de reprise. Les nouvelles sont également bonnes concernant Fabien Centonze. Souffrant « d’une petite lésion », l'arrière latéral droit a fait toute la préparation pendant la trêve du Mondial. « C’est une bonne chose. Il reprendra lundi », a assuré Antoine Kombouaré.