PSG Mercato : Un crack argentin dit « oui » au Paris Saint-Germain

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 00:03

En attendant la finale de la Coupe du Monde 2022 contre l’équipe de France, un coéquipier de Lionel Messi avec l’Argentine a lancé un appel du pied au PSG.

Si l’objectif prioritaire est le recrutement d’un nouveau calibre en défense centrale et un attaquant supplémentaire, le Paris Saint-Germain scrute également le marché, à l’affût de la moindre bonne affaire. Et la Coupe du Monde est l’occasion parfaite pour dénicher de jolis coups. Et justement, une révélation de la Coupe du Monde se verrait bien intégrer l’effectif de Christophe Galtier dans la capitale. Rayonnant avec l’Argentine depuis le début du Mondial au Qatar, Enzo Fernandez fait partie des révélations de la compétition au même titre que Jude Bellingham ou encore Sofyan Amrabat. Lié au Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain de 21 ans aimerait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Fan de Verratti, Enzo Fernandez veut jouer au Paris SG

Auteur de 1 but et 1 passe décisive en 6 matches de Coupe du Monde, Enzo Fernandez ne devrait pas faire long feu au Benfica Lisbonne. Annoncé tout proche de Liverpool, qui aurait fait de lui sa cible prioritaire devant Jude Bellingham, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne se verrait bien former un duo au Paris SG avec Marco Verratti. Intéressé sur un joueur qu’il apprécie à son poste, le joueur formé à River Plate a répondu : « Marco Verratti. » Et pour le club dans lequel il aimerait signer s’il quitte le Portugal, le natif de San Martin a avoué : « le PSG. »

D’après les informations du journal espagnol AS, qui relaie en réalité une info du média argentin La Capital, Liverpool serait sur le point de conclure le transfert d’Enzo Fernandez. Si l’international argentin des Aguias dispose d’une clause libératoire de 120 millions d’euros, les Reds ne seraient pas enclins à payer cette somme, mais l’affaire pourrait se régler contre un joli chèque. Les deux clubs ayant gardé de bons rapports avec le transfert de Darwin Nuñez pour 75 millions d’euros, hors bonus, l’été passé. Reste maintenant à savoir si le PSG passera effectivement à l’action dans ce dossier.