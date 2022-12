OL : Insolite, Caqueret concurrence Ronaldo et Messi aux Etats-Unis

Publié par Thomas le 16 décembre 2022 à 10:03

Cadre de l' OL et promesse du football tricolore, le milieu de terrain Maxence Caqueret n'est pas seulement suivi dans l'hexagone. Un état américain serait également fan de lui.

Le football est rempli de surprises et ce n’est pas l’Olympique Lyonnais qui dira le contraire. Comme chaque année, le site de données footballistiques FBref a publié une série de statistiques liées au ballon rond sur l’année 2022. Sous la forme de cartes ou de diagrammes, la société a entre autres dévoilé le top 10 des joueurs les plus recherchés dans le monde sur internet où figurent logiquement les noms des plus grandes stars comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore le dernier Ballon d’Or Karim Benzema. Mais parmi les différentes données proposées par le site, une en particulière a retenu l’attention collective, notamment chez les supporters de l’ OL.

Sur une carte des Etats-Unis, FBref a indiqué hier soir le joueur le plus recherché par état lors de l’année 2022, ce qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Et pour cause, alors que Lionel Messi englobe une grande partie des Etats-Unis (60% des états), suivi par son compère de toujours Cristiano Ronaldo (35%), un état a créé la sensation avec un joueur pour le moins inattendu. Oubliez les deux Ballon d’Or, le Rhode Island a tout simplement recherché Maxence Caqueret plus de fois que n’importe quel autre joueur de football cette année.

OL : La twittosphère lyonnaise amusée par cette statistique

Plus petit état des Etats-Unis, le Rhode Island fait logiquement beaucoup parler de lui sur Twitter au sein de la communauté lyonnaise. Si certains pensent à une erreur de la part du site de données, d’autres essayent de trouver des liens de cause à effet qui justifieraient une telle statistique. Une partie des internautes pensent que la forte population francophone et notamment rhodanienne présente dans cet état aurait participé à ce résultat.

" Les médias : Qui est le meilleur ? Ronaldo ou Mess... Rhode Island : Maxence Caqueret !!! "

" Je vous jure, je n’ai rien à voir avec le fait que Maxence Caqueret soit le plus recherché dans mon état ", rigole un fan de l’ OL du Rhode Island.

Le Rhode Island renommé “ Rhône Island “