OM Mercato : Longoria accélère, un latéral attendu à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2022 à 12:33

L’ OM devrait être très actif lors du prochain mercato. Et la nouvelle priorité du club semble être le recrutement d’un nouveau piston dès cet hiver.

Après une première partie de saison décevante, marquée par un terrible fiasco européen, l’ OM a bien l’intention de compléter son effectif cet hiver afin d’atteindre ses objectifs. Malgré une faible marge de manœuvre due à sa situation financière, le club phocéen compte recruter de nouveaux renforts dans le but d'espérer terminer la saison de la meilleure façon possible. Les postes à renforcer ont même déjà été déterminés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

En coopération avec son entraîneur Igor Tudor, le président Pablo Longoria et son équipe travaillent déjà en coulisse sur l’arrivée d’un nouvel avant-centre afin d’épauler Alexis Sanchez, qui paraît esseulé à la pointe de l’attaque marseillaise. Et ce n’est pas tout, puisqu’un autre secteur de jeu a été identifié comme une priorité pour le mois de janvier. Le Phocéen indique en effet que les dirigeants de l’ OM sont bel et bien en quête d’un nouveau latéral droit ou gauche. L’objectif des Marseillais est de trouver un piston capable de concurrencer efficacement Jonathan Clauss ou de remplacer Nuno Tavares qui retournera à Arsenal à l’issue de la saison puisque son prêt ne comporte aucune option d’achat. Ainsi, qui sera l’heureux élu ?

OM Mercato : Pablo Longoria étudie trois pistes défensives

Toujours selon le média local, l’Olympique de Marseille a plusieurs noms en tête. Le premier est Rick Karsdorp de l'AS Rome. L’international néerlandais n’est plus vraiment désiré au sein du club romain, d’autant plus qu’il entretient une relation conflictuelle avec son coach José Mourinho. Ce dernier l'a publiquement invité à chercher une nouvelle porte de sortie dès cet hiver. Cette volonté de se débarrasser du joueur de 27 ans a rapidement alerté ses prétendants. Outre l’OL, le LOSC ou encore la Juventus, l’ OM aurait rapidement entamé les discussions pour l’attirer dans ses filets.

Mais en cas d’échec sur cette piste défensive, l’alternative de l’Olympique de Marseille mènerait à Bartosz Bereszynski. L’expérimenté défenseur polonais évolue à la Sampdoria et ne serait pas contre l’idée de changer d’air en janvier prochain. La dernière cible des Marseillais serait le prodige brésilien Ayrton Lucas. Le joueur de 25 ans évolue actuellement à Flamengo, où il est prêté par le Spartak Moscou. Les dirigeants phocéens pourraient bien sonder leurs homologues russes afin d'étudier la faisabilité de son transfert. Quoi qu’il en soit, l’hiver promet d’être très mouvementé du côté de Marseille.