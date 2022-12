FC Barcelone Mercato : Le prix dérisoire demandé pour Depay

Publié par Jules le 16 décembre 2022 à 22:03

Tandis que le FC Barcelone ne semble plus compter sur Memphis Depay, le club aurait déjà estimé le prix du joueur, une somme assez dérisoire.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Memphis Depay fait couler beaucoup d'encre en Catalogne. En effet, le joueur arrivé libre en provenance de l'OL il y a un peu moins d'un an et demi serait déjà sur le départ et intéresserait plusieurs clubs à travers l'Europe. Même s'il n'a pas pu montrer toute l'étendue de son talent lors de son passage au FC Barcelone, il conserve une certaine cote auprès du grand public, mais aussi des écuries européennes, qui n'ont pas oublié le niveau qu'il affichait durant son passage à l'Olympique Lyonnais.

Ces dernières semaines, la liste des prétendants pour l'attaquant du FC Barcelone s'est de nouveau allongée. En France, l'OL et l'OGC Nice suivraient de très près la situation du joueur et se tiennent prêts à rapatrier le Néerlandais en Ligue 1, où il a brillé entre 2017 et 2021. Ces dernières heures, une offre provenant de Turquie, et plus précisément de Galatasaray serait également arrivée sur la table des dirigeants du Barça, qui ne s'attendraient pas à recevoir une grosse offre pour l'ancien attaquant de Lyon.

FC Barcelone Mercato : Le Barça demande seulement 2 millions pour Depay

Ce vendredi, Sport a révélé les attentes du FC Barcelone concernant la vente de son attaquant cet hiver. À en croire le média espagnol, les Blaugranas n'attendraient rien de plus qu'un chèque de 2 millions d'euros pour débuter les négociations concernant Memphis Depay, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain. Une dernière tentative du Barça pour récupérer une petite somme sur le probable départ du Néerlandais.

À ce prix-là, Memphis Depay devrait attirer l'intérêt de nombreux clubs européens encore, puisqu'il apparaît comme une bonne affaire à réaliser dès cet hiver. Cette somme dérisoire demandée par le FC Barcelone pour s'en séparer montre également le statut d'indésirable de l'attaquant des Pays-Bas.