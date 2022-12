OM : Le geste émouvant de Marseille avant les fêtes de Noël

Publié par Timothée Jean le 16 décembre 2022 à 14:03

Alors que les fête de Noël approchent, l' OM a décidé de se manifester par le biais de sa fondation, en multipliant les actions caritatives.

Ce vendredi matin, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont profité de leur journée sans entraînement pour poser quelques actions caritatives. En effet, les joueurs et le staff de l’ OM ont rendu visite aux enfants malades de l’hôpital de la Timone, dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette visite organisée presque chaque année par la fondation OM permet aux jeunes patients de passer du temps avec les stars de l'effectif phocéen.

OM : Les joueurs ont rendu visite aux enfants malades de Timone

Les membres du vestiaire de l’Olympique de Marseille ont ainsi rendu visite aux enfants dans leur chambre par petits groupes, pour échanger avec eux et leur remettre par la même occasion quelques cadeaux. Cette visite des footballeurs marseillais a visiblement fait le bonheur des enfants, qui ont reçu des maillots dédicacés, des écharpes, des peluches et autres souvenirs de la part de leurs idoles.

À noter que l’effectif phocéen est quasiment au complet lors de cette excursion, avec notamment Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Valentin Rongier en vedette. Régulièrement blessé depuis son arrivée à l’ OM cet été en provenance de Manchester United, le défenseur central Eric Bailly était aussi présent, comme le montrent les images publiées sur les réseaux sociaux.

Les internationaux sénégalais, Pape Gueye et Bamba Dieng, qui ont récemment repris le chemin de l’entraînement collectif, étaient également de la partie, tout comme Cengiz Ünder, Sead Kolasinac, Chancel Mbemba et Pau Lopez. En clair, le groupe phocéen dans son ensemble, y compris les jeunes comme Bartug Elmaz, était convié. Cette visite médicale fut surtout un moment exceptionnel pour les jeunes patients. Tous ont passé un très bon moment avec les joueurs marseillais et garderont de très bons souvenirs de ce passage avant les fêtes de fin d’année.