Mercato PSG : Al-Khelaïfi annonce déjà la couleur pour l'hiver

Publié par Ange A. le 17 décembre 2022 à 03:43

Nasser Al-Khelaïfi a lâché de nouveaux indices sur le prochain mercato du PSG. Le Mondial pourrait l’impacter selon le dirigeant qatari.

Depuis l’arrivée de QSI et l’importante manne financière à sa disposition, le Paris Saint-Germain alimente toujours les rumeurs de transferts. Avec la Coupe du monde en cours, certaines révélations voient leurs noms associés au PSG, à raison ou à tort. Prochain adversaire du Bayern Munich, le Paris SG devrait signer quelques renforts lors du prochain mercato. Mais cela n’est pas une priorité pour le club comme vient encore de le faire savoir Nasser Al-Khelaïfi. Pour le président du Paris SG, signer des renforts ne sera pas une priorité cet hiver. Il n’exclut pas néanmoins de profiter d’opportunités de marchés si elles venaient à se présenter. Raison pour laquelle les scouts parisiens restent en alerte en vue d’offrir de bons renforts à Christophe Galtier.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi lâche des indices pour l’hiver

Dans sa sortie, le président du Paris Saint-Germain a également indiqué que les blessures pourraient avoir un impact sur le mercato de Paris. « Est-ce que certaines révélations du Mondial peuvent signer à Paris en janvier ? Ça dépend des blessures aujourd’hui. Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire "on veut signer". Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. On ne cible pas un joueur, mais si on a une opportunité, pourquoi pas », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi à RMC Sport.

Recruter en attaque serait notamment l’un des chantiers du PSG. Christophe Galtier aurait besoin d’un attaquant pouvant suppléer la MNM. Dans ce sens, plusieurs cibles sont évoquées. Le Portugais Joao Felix, en instance de départ à l’Atlético Madrid est notamment annoncé à Paris. L’une des dernières pistes parisiennes serait également le Serbe Dusan Vlahovic dont l’avenir est désormais incertain à la Juventus de Turin. Reste maintenant à savoir quel joli coup pourrait frapper le champion de France cet hiver.