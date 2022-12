OM Mercato : Longoria en grand danger sur une pépite marocaine

Publié par Ange A. le 17 décembre 2022 à 23:33

L’Olympique de Marseille aura fort à faire pour signer une révélation du Mondial. La liste des concurrents de l’ OM ne cesse de s’allonger.

Avec le départ attendu de Gerson et celui possible de Pape Gueye, l’Olympique de Marseille devra recruter dans l’entrejeu. Le milieu brésilien n’entre plus dans les plans de jeu d’Igor Tudor. Raison pour laquelle autant le joueur que son entourage poussent pour son départ de Marseille cet hiver. Un retour à Flamengo est notamment dans les tuyaux, quoique le club carioca ne parvient pas à répondre aux attentes de l’ OM. S’agissant du Sénégalais, la direction olympienne ne compte pas repousser d’offre intéressante. Pour compenser ces possibles départs, Pablo Longoria explore quelques pistes. Le président marseillais est néanmoins déjà en danger pour Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain est l’une des révélations du Mondial.

OM Mercato : Grosse concurrence pour Marseille dans le dossier Ounahi

Comme l’assure Foot Mercato, la liste des prétendants d’Azzedine Ounahi ne cesse de s’allonger. Le média en ligne assure ainsi que « deux grands clubs italiens, un grand club français et une prestigieuse écurie allemande ont déclaré officiellement leur intérêt ». Le site spécialisé indique également que le milieu marocain ne compte pas s’emballer pour son futur. Le sociétaire d’Angers « fera un choix sportif et ira dans un club qui collera à son style de jeu, ainsi qu’à son épanouissement personnel ». Président du SCO, Saïd Chabane a déjà ouvert la porte à un transfert d’Ounahi ainsi qu’à celui de son compatriote Sofiane Boufal.

« Je me dis qu’en juin ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout », avait indiqué le président angevin concernant ses deux Mondialistes. Reste maintenant à savoir lequel des prétendants d’Ounahi raflera la mise. Encore lié au SCO jusqu’en 2026, sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant désormais dérisoire au vu des performances du Marocain, demi-finaliste du Mondial au Qatar.