PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi dévoile ses plans pour l’hiver !

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2022 à 11:02

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi a levé un coin de voile sur les plans du PSG durant cette période recrutement.

Le Paris Saint-Germain n’a pas de priorité véritable pour le prochain mercato hivernal. Mais selon son président Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale serait à l’affût pour la moindre opportunité. En effet, si Luis Campos et les recruteurs parisiens scrutent le marché, mais aucune offensive ne serait actuellement dans les tuyaux selon les propos tenus par Al-Khelaïfi sur les antennes de RMC.

« Le recrutement hivernal ? Ça dépend des blessures aujourd’hui. Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire on veut signer. Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. Mais on ne cible pas un joueur, mais si on a une opportunité, pourquoi pas », a expliqué l’homme d’affaires qatari.

PSG Mercato : Luis Campos à l’affût pour Milan Skriniar

Après l’échec de la tentative de l’été passé, Luis Campos n’a toujours pas abandonné la piste conduisant à Milan Skriniar. Désireux de recruter un nouveau défenseur central de classe mondiale, le conseiller football du Paris Saint-Germain se serait déjà mis d’accord avec l’international slovaque de l’Inter Milan sur la base d’un salaire de 9 millions d’euros par saison.

Luis Campos serait désormais dans l’attente des conclusions des négociations entre le joueur de 27 ans et la direction du club lombard. Selon Sky Sports, lesdits pourparlers seraient au point mort pour le moment. Skriniar réclamant 7 millions d’euros annuels, là où l’Inter ne lui offre que 6 millions d’euros.