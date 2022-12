PSG Mercato : Al-Khelaïfi confirme un accord avec Lionel Messi

Publié par Ange A. le 18 décembre 2022 à 22:39

Nasser Al-Khelaïfi s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Lionel Messi juste après le sacre de l’Argentine en Coupe du monde.

Lionel Messi a remporté son duel à distance avec Kylian Mbappé. Dimanche, l’Argentin a remporté la Coupe du monde aux dépens de son compère d’attaque au Paris Saint-Germain. Auteur d’un doublé en finale, l’Argentin a été désigné meilleur joueur du Mondial. L’attaquant tricolore s’en tire avec le titre de meilleur buteur. Alors que cette victoire noie La Pulga dans l’euphorie, du côté de la direction du PSG, la question de son avenir reste sur la table. Président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l’avenir du septuple Ballon d’Or au sortir de cette victoire. Le président parisien a de nouveau confirmé la tendance concernant le futur du capitaine de l’Albicéleste. Des discussions sont annoncées avec le néo-champion du monde.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce un accord avec Lionel Messi

Le Mondial terminé, Nasser Al-Khelaïfi compte discuter avec Lionel Messi pour prolonger son contrat. Le bail de l’ancien Blaugrana expire au terme de la saison. Le président du Paris Saint-Germain ne manque pas d’ailleurs de rappeler que le club de la capitale souhaite que son attaquant sud-américain poursuive sa carrière chez les Rouge et bleu. L’Argentin dispose d’ailleurs d’une année optionnelle dans son contrat. Reste maintenant à savoir si elle sera au moins activée à défaut de pourvoir le signer sur un plus long délai.

« Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du Monde. Je ne veux pas dire n’importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du Monde », a assuré le dirigeant qatari à beIN Sports. Les prochaines semaines permettront d’en savoir davantage sur le futur de Messi, arrivé libre l’été dernier en provenance du FC Barcelone.