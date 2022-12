PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce la date de prolongation de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2022 à 18:32

Après son passage sur RMC vendredi, Nasser Al-Khelaïfi s’est à nouveau prononcé sur l’avenir de Lionel Messi avec le PSG. Il a même annoncé un timing.

Interrogé dans l’émission Jérôme s’enflamme, Nasser Al-Khelaïfi avait déjà annoncé la couleur concernant l’avenir de Lionel Messi. Alors que son contrat arrive à sa fin le 30 juin prochain, l’international argentin de 35 ans est heureux à Paris et serait enclin à poursuivre l’aventure en Ligue 1.

« Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. On va voir, il reste un match », avait assuré le président du club de la capitale française. Interpellé à nouveau sur le même sujet ce dimanche, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré assez confiant pour la Pulga.

PSG Mercato : Lionel Messi prolongé durant l’hiver ?

À la faveur d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement annoncé que les négociations pour la prolongation de Lionel Messi vont s’accélérer à la fin de l’année civile, soit durant le mercato hivernal. « Aucune décision ne sera prise concernant le contrat de Leo Messi avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et Leo est aussi très heureux avec nous. Nous allons trouver la meilleure solution avec Messi, nous sommes très heureux et c'est fantastique », a déclaré le président de l’ECA.

Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Samedi, le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que le Paris SG devrait revenir à la charge dans les prochaines semaines avec une nouvelle offre de prolongation de contrat pour le capitaine de l’Albicéleste. Toujours selon la même source, tout le monde au club aimerait que Messi reste à Paris pour encore au moins un an.