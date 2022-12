Stade Rennais Mercato : L'avenir de Bourigeaud est relancé au SRFC

Publié par Jules le 19 décembre 2022 à 20:34

Titulaire indiscutable au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud provoque un grand intérêt en Europe, et notamment en Italie où un club le suit de près.

L'été dernier, l'avenir de Benjamin Bourigeaud était un grand sujet au Stade Rennais. Après plusieurs saisons de très haut niveau avec le SRFC, le joueur a fait monter sa cote de popularité, ce qui a réveillé l'intérêt de plusieurs clubs européens qui auraient vu d'un bon oeil l'arrivée de l'ancien joueur du RC Lens. Finalement, malgré plusieurs sollicitations, le milieu offensif rennais avait choisi de rester en Bretagne pour continuer d'aider le club à gravir de nouveaux échelons, notamment sur la scène européenne.

Alors que l'intérêt de la Lazio Rome semblait particulièrement prononcé pour Benjamin Bourigeaud, le deal ne s'est finalement pas fait. Et pour cause, l'arrivée du milieu du Stade Rennais était conditionnée au départ de Luis Alberto, ce qui ne s'est finalement pas fait du côté des Capitolini. Néanmoins, le milieu de terrain espagnol pourrait faire ses valises dans les prochains mois, ce qui relancerait l'intérêt de la Lazio pour Benjamin Bourigeaud, et notamment celui d'Igli Tare, le directeur sportif de l'écurie romaine.

Stade Rennais Mercato : Pas de départ cet hiver pour Benjamin Bourigeaud ?

Interrogé par le média italien Tuttosport, l'agent de Benjamin Bourigeaud, Federico Pastorello, s'est livré sur l'avenir de son protégé au Stade Rennais. "Il revient d'une saison incroyable. [...] Après sa prolongation, il a entamé la saison suivante sur les mêmes bases : il marque des buts et délivre des passes décisives. Je m'attends à tout, ce ne sera pas facile de le déplacer en janvier mais c'est un joueur fantastique."

La concurrence devrait donc être rude pour Benjamin Bourigeaud, qui ne cesse de confirmer ses qualités techniques avec le Stade Rennais. Néanmoins, le joueur formé à Lens devrait rester en Bretagne jusqu'à la fin de la saison pour tenter de décrocher la Ligue des Champions avec le SRFC, tandis que Lovro Majer, un autre cadre de l'équipe, semble déjà être assez proche d'un départ.