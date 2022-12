Equipe de France : Karim Benzema prend une grande décision !

Publié par Jules le 19 décembre 2022 à 16:04

Absent de la Coupe du monde avec l'Equipe de France, Karim Benzema vient d'annoncer qu'il met un terme à sa carrière internationale avec les Bleus.

C'est un coup de tonnerre qui agite le football français. Après la défaite de l'Equipe de France en finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche soir contre l'Argentine, les supporters des Bleus encaissent un nouveau coup avec l'annonce de la retraite internationale de Karim Benzema sur ses réseaux sociaux ce lundi.

À 35 ans, Karim Benzema met donc un terme à son aventure en bleu avec un message publié sur son compte Instagram, accompagné d'une photo du Ballon d'Or 2022 avec la tunique de l'Equipe de France. En légende de la photo, on peut lire les mots suivant. "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin." Une belle déclaration qui a trouvé écho dans les commentaires des supporters de KB9.

Equipe de France : Quel bilan pour Benzema avec les Bleus ?

L'histoire de Karim Benzema avec l'Equipe de France n'a pas toujours été simple. Au final, l'attaquant du Real Madrid a réussi à remporter un trophée avec les Bleus, la Ligue des Nations 2021, et a participé à trois championnats d'Europe (2008, 2012, 2020) et une Coupe du monde, en 2014, bien que KB9 était toujours sur la feuille de match avec la France durant cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Au total, Karim Benzema a porté à la tunique bleue à 97 reprises et inscrit 37 buts en matchs internationaux, ce qui fait de lui le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France, juste devant Kylian Mbappé qui, après son triplé, en est déjà à 36 buts. Une belle carrière avec la sélection nationale qui n'a néanmoins pas pu permettre à KB9 de montrer tout son potentiel au niveau international, lui qui n'a pas été appelé entre 2015 et 2021.