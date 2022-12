OM Mercato : Une sensation du Mondial s’éloigne de Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 04:37

En quête d'un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato, l’ OM garde un œil sur Azzedine Ounahi. Mais ce dossier s’annonce très compliqué.

Après une première partie de saison décevante, marquée un terrible fiasco européen, l’ OM compte profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour faire menante en interne. Plusieurs joueurs devraient quitter le navire marseillais cet hiver. C’est dans cette perspective que l’attaquant Luis Saurez a été prêté à Alméria pour les six prochains mois. D’autres départs devraient également suivre. C’est notamment de Gerson ou encore de Leonardo Balerdi qui se rapprochent de la sortie. Toutefois, il faudra aussi recruter comme l’a récemment indiqué Pablo Longoria.

Les dirigeants marseillais ont d'ailleurs activé plusieurs pistes pour se renforcer cet hiver et l’une d’entre elles mènerait à Azzedine Ounahi (22 ans). Le jeune milieu de terrain a brillé de mille feux avec le Maroc lors de cette Coupe du monde au Qatar et ses prestations remarquables ont rapidement attiré l’attention de l’ OM. Le club phocéen est un vieux prétendant du jeune joueur d’Angers SCO et envisagerait de revenir à la charge pour signature dès cet hiver, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. D’autant plus que la direction du SCO ne ferme plus la porte pour son international marocain.

OM Mercato : Azzedine Ounahi trop cher pour Marseille

Sauf que ce dossier s’annonce très difficile pour les Phocéens, car les dirigeants angevins espèrent toucher un joli chèque avant de céder leur joli. Un montant de 40 millions d’euros est même évoqué pour son transfert. Ce prix devrait rapidement refroidir les ardeurs de l’Olympique de Marseille. Le journaliste Alexis Bernard assure en effet que la direction marseillaise ne devrait pas aller au-delà d’un simple intérêt pour Azzedine Ounahi. Conscient de l’intérêt du FC Barcelone ou encore de Leicester City prêts à mettre le paquet pour s’offrir les services du crack angevin, l’ OM devra finalement se tourner vers des cibles plus accessibles. La concurrence inciterait donc les Marseillais à se jeter l’éponge pour Azzedine Ounahi, même si ce dossier reste toujours ouvert.