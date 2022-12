Mercato OM : Marseille a déjà deux grosses ventes prévues

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 02:07

L' OM prévoit de se renforcer au prochain mercato hivernal. Pour ajuster son effectif pour la suite de la saison, le club phocéen va se séparer de deux jours.

La priorité de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato est déjà connue. Comme l’a récemment indiqué Pablo Longoria, l'OM va attirer au moins un nouveau milieu offensif de terrain dans son effectif afin de compenser la longue absence d'Amine Harit. Et ce n’est pas tout, puisque les Phocéens ont encore d'autres cibles dans leur viseur pour renforcer des postes clés. Avant de recruter, l’ OM devra cependant vendre des joueurs dans le but de soulager ses finances.

Il faut dire que depuis sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria peine à réaliser de belles ventes. Cette mission reste très difficile pour le président marseillais qui a d'un autre côté engagé. C'était déjà le cas avec Andoni Zubizarreta et la donne n'a pas vraiment changé sous Longoria. Le dirigeant espagnol a bien du mal à faire rentrer de l’argent dans les caisses du club. Cet hiver, il sera encore très attendu dans le domaine des ventes.

OM Mercato : Pablo Longoria devra vendre quelques joueurs cet hiver

« Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour revendre les joueurs que nous avons achetés cher. C'est des choses qu'il faut gommer... ! Quand on achète des joueurs, il faut qu'ils nous apportent à la fois sur le plan sportif et financier en cas de future revente », a expliqué le journaliste Karim Diouf dans des propos rapportés par Le Phocéen, estimant que Pablo Longoria devrait rapidement « corriger » cette anomalie. Et c’est exactement ce qui semble se profiler.

Confrontée à quelques difficultés financières, la direction de l’OM devrait boucler de belles ventes dans les semaines à venir. Après 18 mois passés à Marseille, Gerson paraît voué à un départ. Relégué au rang de remplaçant sous l’ère Igor Tudor, l’international brésilien est déterminé à rejoindre Flamengo, son ancien club. Si la formation brésilienne refuse pour le moment de répondre favorablement aux exigences financières de l’équipe marseillaise qui réclamerait 20 M€ pour son transfert, un autre prétendant reste à l’affût. Le FC Séville de Jorge Sampaoli serait prêt à formuler une offre pour son transfert.

En manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille, Pape Gueye est lui aussi poussé vers la sortie. Annoncé dans le viseur d’Almeria, l’international sénégalais aurait d'autres touches en Premier League. En quête de liquidités, le staff marseillais aurait tout intérêt à se séparer d'un élément jouissant d'une belle cote sur le marché des transferts. Il reste à savoir si les différents prétendants parviendront à mettre le prix nécessaire pour boucler ces deux opérations. Ce scénario n’est pas à exclure…