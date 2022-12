Stade rennais Mercato : Le SRFC gêné par un cador espagnol

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 06:07

Le Stade Rennais n’écarte pas la possibilité d’un renfort défensif cet hiver. Mais Bruno Genesio et le SRFC pourront être contraints de livrer bataille.

Quatrième défense de Ligue 1 après 15 rencontres, le Stade Rennais compte bien étoffer son arrière-garde pour la seconde partie de saison. Bruno Genesio, l’entraîneur du club breton, aimerait notamment pouvoir s’appuyer sur les services d’un renfort supplémentaire, précisément au poste de défenseur central. Aux yeux du technicien rennais, malgré les bonnes prestations d’Arthur Theate et Joe Rodon, ainsi que l’explosion des jeunes Warmed Omari et Christopher Wooh, les Rouge et Noir ont encore besoin d’un joueur pour la rotation et renforcer l’axe central. Surtout avec l’intensité du calendrier après la Coupe du monde. À en croire le Télégramme, si Bruno Genesio a déjà identifié le profil du renfort souhaité, le SRFC ne serait pas seul sur le coup.

Stade rennais Mercato : Le FC Séville prêt à contrarier le SRFC pour Loïc Badé

Depuis quelques jours, les dirigeants du Stade Rennais envisageraient sérieusement la possibilité de faire revenir un ancien de la maison en la personne de Loïc Badé. Prêté à Nottingham Forest avec une option d’achat fixée à 14 millions d’euros, le défenseur français de 22 ans n’a pas disputé la moindre minute en Premier League. Une situation qui incite Florian Maurice et Bruno Genesio à penser à un retour prématuré de Badé. Toutefois, Télégramme assure qu’un retour à Rennes ne serait pas l’unique option pour le natif de Sèvres.

En effet, le quotidien régional indique que le FC Séville serait intéressé par le profil de Loïc Badé. Jorge Sampaoli, l’entraîneur du club espagnol, souhaiterait renforcer son équipe en janvier et la possibilité de récupérer, de nouveau en prêt, l’international français des moins de 21 ans, serait effectivement à l’étude en Bretagne. Les dirigeants du SRFC devront donc trancher prochainement pour l’avenir de Loïc Badé.