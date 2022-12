Equipe de France : Deschamps pose une condition pour prolonger

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2022 à 12:30

Deschamps va-t-il arrêter avec l’ Equipe de France ou prolonger son contrat ? En attendant la réponse du sélectionneur, il a posé une condition.

Finaliste de la Coupe du monde 2022, l’ Equipe de France a fait mieux que son objectif qui était la demi-finale. Didier Deschamps et son équipe sont passés à côté d’un doublé historique au Qatar, en s’inclinant aux tirs au but devant l’Argentine de Lionel Messi, élu meilleur joueur du tournoi. Malgré cette défaite en finale, les Bleus ont été célébrés par la République, lundi soir, place la Concorde, après avoir reçu les félicitations d’Emmanuel Macron, la nuit de la finale perdue. Passé les émotions sur la campagne des Bleus au Mondial, place à l’avenir du sélectionneur.

Le contrat de Didier Deschamps prend fin le 31 décembre 2022. Le Président de la République, Emmanuel Macron, souhaite le voir prolonger, tout comme Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF). « La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui », a annoncé le patron du football français, avant le rendez-vous décisif avec Didier Deschamps, prévu début janvier à Guingamp.

Equipe de France : Didier Deschamps vise la Coupe du monde 2026

Mais L’Équipe croit savoir que Didier Deschamps envisage de rempiler jusqu’à la Coupe du monde 2026, prévue conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. « Deschamps décidera seul, avec sa femme Claude, et la tendance est effectivement qu'il soit très ouvert à une prolongation au poste de sélectionneur. Mais pas à n'importe quelles conditions […]. Plus encore que l'Euro en 2024, qu'il n'a jamais gagné comme entraîneur, la Coupe du monde 2026 est déjà son horizon », a indiqué le quotidien sportif. En d'autres termes, le sélectionneur serait partant pour un nouveau bail de quatre ans, après dix années à la tête de l' Equipe de France.