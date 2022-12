OM Mercato : Le transfert d’un milieu se complique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 14:15

Tout proche de rejoindre Flamengo, le milieu de terrain Gerson n'a toujours pas quitté l’ OM. Les Marseillais se montrent très fermes pour son transfert.

Dans le monde du football, quand un joueur souhaite changer de club, il est très difficile de le retenir contre son gré. C’est notamment le cas de Gerson à l’ OM. Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, l’international brésilien a pris la ferme résolution de quitter le navire marseillais cet hiver. Et pour cause, le milieu offensif supporte très mal son déclassement sur le banc de touche marseillais. Agacé par ce manque de temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor, le joueur de 25 ans est déterminé à quitter l’Olympique de Marseille afin de rejoindre Flamengo. Au point où son transfert semblait « inéluctable ».

OM Mercato : Le dossier Gerson dans l’impasse

Son père et agent, Marcao, a rapidement entamé les négociations avec le club brésilien dans le but de finaliser son retour à Flamengo. Les deux parties auraient même déjà conclu un accord sur la base de son futur contrat. Sauf que jusqu’ici, Gerson n’a encore signé nulle part. Pire, son transfert imminent à Flamengo semblait dorénavant compromis, car la direction de l’ OM ne compte faire aucun cadeau pour son transfert. Les dirigeants marseillais exigeraient pas moins de 20 millions d’euros avant de céder leur joueur. Une somme jugée trop importante pour les Mengaos. Ces derniers jouent la montre et comptent sur la volonté du joueur pour décanter la situation.

Le journaliste brésilien Mauro Cezar explique d’ailleurs que les dirigeants marseillais et leurs homologues de Flamengo se sont récemment rencontrés en vue de trouver un terrain d’entente pour ce deal. Cependant, les positions entre les deux écuries restent toujours très éloignées. La source explique que la direction auriverde n’a pas l’intention de surpayer le transfert de Gerson, tandis que l’ OM campe toujours sur sa position initiale. La source ajoute même que ce dossier s’enlise un peu plus entre les différentes parties. Dans ces conditions, le natif de Belford Roxo pourrait finalement être contraint de poursuivre la saison sous les couleurs marseillaises. Cette option prend de l’ampleur en interne.

À moins d’un improbable retournement de situation, Gerson semble bien parti pour terminer la saison à l'Olympique de Marseille. Conscient de cette situation, Flamengo commencerait ainsi à explorer d’autres pistes alternatives afin d’anticiper un probable échec avec Gerson. De son côté, l’ OM peut-il réellement espérer vendre son milieu de terrain à 20 millions d'euros cet hiver ? Un autre prétendant, le FC Séville, reste toujours à l’affut sur sa signature.