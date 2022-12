OM Mercato : Igor Tudor prend une décision radicale pour un milieu

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 17:15

À quelques jours de la reprise du championnat, l’entraîneur de l’ OM a pris une décision radicale en interne. Igor Tudor aurait écarté un joueur de son effectif.

Igor Tudor ne fait pas dans la dentelle. Dès son arrivée à l’ OM en remplacement de Jorge Sampaoli, l’entraîneur croate a procédé à des changements drastiques au sein de l’effectif marseillais. Sa méthode d'entraînement et son tempérament fougueux ont même suscité quelques tensions dans le vestiaire phocéen. Et si l’entraîneur conserve toujours la confiance de sa direction, son management passe très difficilement auprès de certains joueurs. C’est notamment le cas avec Gerson.

Les deux hommes avaient déjà eu un accrochage cet été. Et depuis cet épisode, les relations entre les deux antagonistes ne se sont pas améliorées. Agacé par son faible de temps de jeu, l’international brésilien n’a plus vraiment la tête à l'Olympique de Marseille. Il est visiblement déterminé à quitter le navire marseillais dès cet hiver. Et de son côté, l’entraîneur de l’ OM ne compte pas réellement sur lui pour la suite de la saison. La preuve, Igor Tudor aurait tout simplement décidé de l’écarter de son groupe pour la reprise du championnat.

OM Mercato : Gerson écarté du groupe d’Igor Tudor

Le média brésilien Coluna do Fla assure en effet que Gerson ne sera pas retenu pour le prochain match de l’ OM face à Toulouse, prévu le 29 décembre au stade Vélodrome. Si le milieu offensif a fait son retour à Marseille, après avoir séché l’entraînement collectif, Igor Tudor n’aurait donc pas l'intention de l’intégrer au reste du groupe. La porte de sortie reste ainsi ouverte pour son départ. Les négociations avec Flamengo se poursuivraient toujours en coulisse pour son transfert.

Absent des plans d’Igor Tudor, Gerson pourrait ainsi voir son souhait de retourner au Brésil s’accomplir dans les semaines à venir. Reste à savoir si Flamengo répondra favorablement aux exigences marseillaises. La direction de l’ OM attendrait 20 millions d’euros pour acter le départ de son milieu de terrain brésilien. Un montant que le club brésilien a bien du mal à rassembler. Le FC Séville de Jorge Sampaoli s’activerait aussi en coulisse pour arracher sa signature. En attendant son probable départ, Gerson s’entraîne toujours seul à l’ OM.