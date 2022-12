PSG Mercato : Rashford a fixé la date de son arrivée au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 23:15

Si Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford, les fans vont patienter avant de voir débarquer l’attaquant de Manchester United.

Du haut de ses 25 ans et de ses participations aux deux dernières Coupes du monde de l’Angleterre, Marcus Rashford s’est fait un nom sur le marché des transferts et notamment du côté du Paris Saint-Germain où le président Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message clair sur le natif de Manchester durant le Mondial au Qatar.

« Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », a confié le président du club de la capitale. Cependant, Rashford ne sera pas libre de tout contrat à la fin de la saison en cours.

PSG Mercato : Marcus Rashford prolongé jusqu’en 2024

En effet, à en croire The Press Association, la direction de Manchester United aurait activé ce mardi l’option pour une saison supplémentaire contenue dans son contrat. Il est précisé par le journaliste Romano que Manchester a fait une offre à Rashford et Diogo Dalot pour une prolongation de plus longue durée, ce qui mettrait fin à l’idée d’un transfert au Paris SG l’été prochain.

Seulement, le fait que l’international anglais se prolonge que d’une saison pourrait signifier qu’il a refusé l’offre de son club formateur en vue d’un futur changement. Dans cette hypothèse, le Paris SG serait l’option la plus sérieuse pour Rashford. L’ancien coéquipier de Paul Pogba pourrait ainsi débarquer au Parc des Princes en tant que joueur du Paris SG durant l’été 2024.