OM : Marseille reçoit une bonne nouvelle avant Toulouse

Publié par Enzo Vidy le 21 décembre 2022 à 12:45

Dans huit jours, l' OM va retrouver la Ligue 1 et le Stade Vélodrome, avec déjà une excellente nouvelle pour le match face à Toulouse.

Après deux semaines de vacances, et trois semaines de préparation, l'Olympique de Marseille s'apprête à faire son grand retour en Ligue 1. Jeudi prochain, les joueurs d'Igor Tudor reçoivent le Toulouse FC à 21h dans un Stade Vélodrome qui sera plein à craquer comme c'est le cas depuis le début de la saison. Dans le but d'être au point physiquement et techniquement pour cette rencontre, les Marseillais ont déjà disputé deux matches amicaux sur les dix derniers jours. Le 11 décembre dernier, les Phocéens se sont inclinés 3-2 face à Sassuolo malgré une prestation aboutie.

Lundi, c'est avec Nîmes que l' OM avait rendez-vous, et les Olympiens n'ont pas réussi à éviter le nul 1-1 face à de vaillants nîmois. Des résultats pas forcément convaincants pour l' OM dans cette préparation hivernale, mais pas de quoi s'inquiéter quand on connait le début de saison tonitruant des joueurs d'Igor Tudor, malgré des matches amicaux difficiles cet été. Désormais, les joueurs sont tournés vers le match face au Téfécé, et l'OM part déjà avec un avantage considérable sur le papier.

OM : Marseille va affronter une équipe de Toulouse diminuée

Si l'Olympique de Marseille ne pourra sans doute pas compter sur Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, qui viennent tout juste de quitter le Qatar après la Coupe du monde, le Toulouse FC ne sera pas épargné par les absences au Vélodrome. Outre le forfait de Rhys Healey, toujours pas remis de sa blessure aux ligaments croisés l'été dernier, d'autres joueurs vont également manquer cette rencontre.

Suite à une pubalgie, Theocharis Tsingaras, Denis Genreau et Mikkel Desler ne seront pas remis pour ce match d'après Foot Marseille. Une incertitude concernant Zakaria Aboukhlal demeure aussi puisque le joueur marocain ne devrait pas reprendre l'entraînement collectif avant quelques jours suite à l'incroyable parcours du Maroc en Coupe du monde.