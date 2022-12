PSG Mercato : Bayern, la vérité éclate pour Keylor Navas

Publié par Ange A. le 22 décembre 2022 à 05:05

Relégué sur le banc au Paris Saint-Germain, Keylor Navas est annoncé sur les tablettes du Bayern Munich en quête d’un remplaçant à Neuer.

Futur adversaire du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich est en mal point. Le Rekordmeister voit la liste de ses blessés s’allonger à la veille de ce rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sadio Mané s’est blessé avant la Coupe du monde et a raté le Mondial au Qatar. Le Sénégalais est néanmoins espéré pour cette affiche européenne contre le Paris SG. Ce sera tout le contraire pour Lucas Hernandez et Manuel Neuer. Le défenseur tricolore a quitté le Mondial dès le premier match des Bleus. Il souffre d’une rupture des ligaments du genou droit et sera sur le flanc pour le reste de la saison. Idem pour le portier allemand blessé lors d’une partie de ski alors qu’il profitait de quelques jours de repos après l’élimination précoce de l’Allemagne au Mondial. Suite à cette blessure, le club allemand s’est lancé à la quête de son remplaçant et aurait des vues sur Keylor Navas.

PSG Mercato : Bayern, une nouvelle confirmation tombe pour Keylor Navas

La Gazetta dello Sport confirme en effet un intérêt du Bayern Munich pour le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain. Le média italien croit savoir que le nom de Keylor Navas figure en bonne place sur la short-list des Bavarois. Laquelle comprendrait également les noms d’Alexander Nübel et de Yann Sommer. Le portier allemand est prêté sans option à l’AS Monaco depuis l’été dernier pour deux saisons. Quant au Suisse, il est en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach. Mais contrairement à Nübel et Sommer, Navas a tout du sérieux candidat au départ.

Le gardien sud-américain n’est qu’un simple remplaçant au Paris SG. La source italienne assure d’ailleurs que l’ancien Merengue souhaite se trouver un nouveau point de chute au vu de son nouveau statut peu reluisant dans la capitale. Il serait même disposé à consentir à certains sacrifices au niveau financier pour se relancer. Reste à savoir quelle sera la position de Paris dans ce dossier.