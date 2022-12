PSG Mercato : Le Paris SG lâche une énorme précision pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2022 à 13:45

Contrairement aux allégations de la presse française, Lionel Messi et le PSG ne sont pas avancés dans les négociations pour une prolongation.

Mercredi soir, le quotidien Le Parisien, confirmé un peu plus tard par RMC Sport, a rapporté que Lionel Messi aurait d’ores et déjà donné son accord début décembre au Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat, qui expire en juin prochain, pour au moins une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Toutefois, les deux parties devraient encore affiner la durée et le montant du nouveau bail dès le retour de vacances de la star argentine.

Lionel Messi est arrivé librement en août 2021 en provenance du FC Barcelone, sur la base d’un engagement de deux ans avec une troisième saison en option. Avec ce nouvel accord, la star argentine resterait au PSG jusqu’en 2024. Mais il faudra encore patienter avant de voir les choses se confirmer entre le club de la capitale et le néo-champion du monde 2022.

PSG Mercato : Pas d’évolution majeure entre Messi et le Paris SG

Le journal L’Équipe confirme à son tour la tendance pour l’avenir de Lionel Messi et précise que le Paris Saint-Germain souhaitait même boucler sa prolongation bien avant la Coupe du monde au Qatar. Un timing refusé par le septuple Ballon d’Or. Mais ce jeudi, La Gazzetta dello Sport, qui a interrogé un membre de la direction du PSG, préconise la prudence dans ce dossier. Des sources proches des Rouge et Bleu expliquant qu'il n'y a « pas d'évolution par rapport aux dernières déclarations du président ».

Sur le plateau de l’émission Rothen s’enflamme, Nasser Al-Khelaïfi indiquait notamment : « Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. On va voir, il reste un match. » Les supporters parisiens devront donc patienter avant d’être définitivement fixés sur le dossier Lionel Messi.