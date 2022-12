ASSE Mercato : Laurent Batlles se prononce sur l'arrivée d'un attaquant

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 17:45

À l'occasion de la présentation d'un nouveau joueur de l' ASSE, Laurent Batlles s'est prononcé sur l'ancien attaquant de l’AJ Auxerre.

En attendant l’ouverture officielle du mercato d’hiver, l’ ASSE s’est offert les services de Gaëtan Charbonnier. L’avant-centre de 34 ans a été recruté pour six mois, à l’AJ Auxerre, en tant que joker. Dans son communiqué annonçant l’arrivée de la recrue dans le Forez, l’AS Saint-Etienne avait souligné qu’elle a signé « avec l'objectif de performer, sur le plan collectif comme individuel ».

Ayant signé à l’ ASSE le 16 décembre, l’ancien buteur du Stade Brestois en 2019 est déjà très affuté, comme on peut le voir sur les images de sa première séance d’entraînement collectif avec les Verts. « J’arrive déterminé avec l'ambition d'atteindre l'objectif du club qui est le maintien […]. Je suis au service du collectif. L'important c'est que ce collectif gagne », a déclaré le renfort offensif des Stéphanois.

ASSE Mercato : Charbonnier va tirer le groupe vers le haut par ses performances

Présenté en conférence de presse, ce jeudi, Gaëtan Charbonnier coche toutes les cases, selon Laurent Batlles. L’entraîneur de l' ASSE annonce un possible changement de système, afin de permettre au nouveau joueur d’être le plus efficace et décisif possible. « Gaëtan (Charbonnier) est un joueur qui peut amener son expérience, être fédérateur, qui puisse tirer le groupe vers le haut par ses performances et dans le vestiaire », a-t-il apprécié, avant de répondre à la question suivante : « Est-ce qu'on va changer de système ? Oui, c'est possible. »

Avec la signature de Gaëtan Charbonnier, le coach de l’ ASSE peut désormais compter sur trois attaquants de pointe au profil différent, en plus de Jean-Philippe Krasso (25 ans) et Ibrahima Wadji (27 ans). Et cela est une bonne nouvelle pour les Stéphanois, engagés dans la difficile course pour le maintien en Ligue 2. « L’objectif, c'est d'amener le plus de monde devant. Mais aussi de retrouver de la solidité défensive. L'important est de ramener de la concurrence », a expliqué Laurent Batlles. Interrogé sur le mercato hivernal, qui s'ouvre officiellement le 1er janvier, le patron du staff technique de l' ASSE a botté en touche : « Ce n'est pas le moment de parler du mercato. On en parlera après les deux matchs très importants (contre Annecy et Caen, ndlr). »