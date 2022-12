OL : Le message fort envoyé par Laurent Blanc à ses jeunes talents

Publié par Jules le 22 décembre 2022 à 16:30

En mauvaise posture en championnat, l' OL devra en partie compter sur ses jeunes talents pour se sortir de cette mauvaise passe en Ligue 1.

Actuellement à la 8e place de Ligue 1, l' OL compte déjà 10 points de retard sur le Stade Rennais, 3e du championnat, et devra donc se faire violence en deuxième partie de saison pour tenter d'accrocher le podium à la fin de l'exercice 2022-2023. Pour ce faire, l'Olympique Lyonnais mise sur Laurent Blanc pour redresser le club dans les prochaines semaines afin de retrouver au plus vite l'Europe et ne pas vivre une nouvelle saison sans compétition européenne pour les Gones.

Pour ce faire, le technicien de l' OL devrait s'appuyer sur les jeunes, comme cela a souvent été le cas à Lyon. Avec le retour cet été de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette, le club a réaffirmé son attache à l'ADN OL, ce qui inclut, logiquement, une place plus importante donnée aux jeunes joueurs issus du centre de formation. Et cela se voit sur le terrain où trois lyonnais de moins de 21 ans font partie des joueurs les plus utilisés en Ligue 1 dans leur catégorie d'âge.

OL : Lukeba et Gusto, les jeunes les plus utilisés de Ligue 1

Comme on le voit depuis le début de saison, l' OL a des lacunes dans son effectif, notamment en terme de profondeur de banc. Pour combler ce problème, Laurent Blanc compte bien s'appuyer sur les jeunes pour la suite de la saison. Le site internet Olympique et Lyonnais s'est d'ailleurs penché sur la question et a publié le classement des joueurs de moins de 21 ans les plus utilisés en Ligue 1. Aux deux premières places, on retrouve Castello Lukeba (1.260 minutes) et Malo Gusto (1.218 minutes).

Un peu plus bas dans ce classement, à la 9e place, Johann Lepenant n'est, quant à lui, pas issu du centre de formation de l' OL, mais reste un jeune talent déniché par le club, qui profite du temps de jeu disponible au milieu de terrain. En plus de permettre de faire éclore de jeunes joueurs comme Rayan Cherki, qui intéresse déjà un cador de Premier League, l'utilisation de jeunes talents envoie un message fort aux prospects du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, l'un des plus réputés en Europe sur les dernières saisons.