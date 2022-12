Mercato PSG : L'énorme sortie de Beckham sur Lionel Messi

Publié par Ange A. le 23 décembre 2022 à 07:05

Président de l’Inter Miami, David Beckham s’est exprimé sur Lionel Messi au moment une prolongation de son contrat est évoquée.

Les éloges ne tarissent pas sur Lionel Messi aux lendemains de son sacre en Coupe du monde avec l’Argentine. Après avoir remporté la Copa America avec l’Albicéleste, l’attaquant argentin a soulevé le trophée Jules Rimet dimanche au terme d’une finale épique face à la France. Alors qu’il menait l’Argentine à son troisième mondial au Qatar, l’ancien Blaugrana était également au cœur des rumeurs. En fin de contrat au Paris SG, un départ à l’Inter Miami en MLS a été évoqué. Président de la franchise californienne, David Beckham s’est exprimé au sujet du septuple Ballon d’Or. L’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid est un réel admirateur de La Pulga.

Mercato PSG : Beckham sous le charme de Lionel Messi

L’ancien milieu des Three Lions ne cache pas son admiration envers Lionel Messi. Il révèle notamment avoir découvert l’ancien Balugrana sous un nouveau jour durant le Mondial au Qatar. Auteur de sept buts et trois passes décisives, il a d’ailleurs été désigné meilleur joueur du tournoi. « C’est une personne différente sur et en dehors du terrain. Il joue avec passion et élégance. Je pense que dans cette Coupe du monde en particulier, je l’ai vu jouer différemment qu’avant. Il a une grande équipe, avec de grands joueurs, mais c’est le leader », a déclaré David Beckham sur Benyaman Sport. Bien qu’admiratif de l’attaquant parisien, le dirigeant de l’Inter Miami ne va pas l’enrôler dans les prochains mois. La tendance est à la prolongation de Messi avec le Paris SG.

Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs confirmé un accord avec le joueur dans ce sens. Les différentes parties vont se réunir au retour de La Pulga afin de définir les contours du nouveau contrat du natif de Rosairo. Lequel dispose d’ailleurs d’une année optionnelle dans son bail avec le club de la capitale.