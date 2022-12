FC Barcelone Mercato : Le Real passe à côté d'une pépite du Barça

Publié par Jules le 23 décembre 2022 à 11:34

Considéré comme l'un des meilleurs espoirs du FC Barcelone, une pépite en attaque aurait pourtant pu signer chez le rival du Barça, le Real Madrid.

Le centre de formation du FC Barcelone est l'un des plus réputés en Europe, et a l'habitude de sortir des pépites qui alimentent l'équipe professionnelle du Barça. Ces dernières années, les joueurs passés par la Masia sont très nombreux et continuent d'affluer en Liga et en sélection nationale. Ansu Fati, qui connaît le chemin logique de ceux qui réussissent leur formation en Catalogne, aurait pourtant ne jamais pu porter le maillot des Blaugranas, mais celui de l'adversaire historique du club, le Real Madrid.

Tandis que la piste menant à Youssoufa Moukoko se complique de plus en plus pour le Barça, le club peut se réjouir d'avoir plusieurs jeunes talents dans ses rangs. En attaque, Ansu Fati, qui a connu une grave blessure récemment, va tenter de reprendre une place de titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi. Alors qu'il est l'un des chouchous du FC Barcelone, le jeune attaquant de 20 ans a avoué avoir tenté de rejoindre le Real Madrid, avant même son aventure avec les Blaugranas.

FC Barcelone Mercato : Ansu Fati a fait un essai au Real Madrid

Comme tout jeune footballeur talentueux, Ansu Fati a dû faire des essais avant de rejoindre le centre de formation du FC Barcelone. L'un des tests qu'il a réalisé l'a amené du côté du Real Madrid, comme l'explique le principal intéressé dans une interview accordée à France Football. "Avant de signer au Barça, j'ai fait un essai au Real Madrid. À cette époque, le club n'avait pas de résidence pour accueillir ses jeunes joueurs. Après avoir discuté avec mon père, on a donc décidé que le Barça était la meilleure option, avec la Masia, pour le football, comme pour mon éducation."

C'est donc une simple question d'infrastructure qui a poussé Ansu Fati dans les bras du FC Barcelone au détriment des Merengues. Si les choses avaient été différentes, l'ailier espagnol aurait donc pu ne jamais porter les couleurs du Barça, mais celles du Real Madrid, qui semblait intéressé par son profil, mais qui ne pouvait pas le loger.