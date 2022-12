OM Mercato : Longoria attend deux recrues, des précisions tombent

Publié par Timothée Jean le 23 décembre 2022 à 14:49

L’ OM s’apprête à vivre un moment charnière de sa saison. Le club phocéen espère deux recrues, des informations viennent de tomber.

Après la reprise des entraînements, c’est au tour du championnat de reprendre ses droits dès la semaine prochaine. Privé de compétition depuis plus d’un mois en raison de la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar, l’ OM terminera l’année par un choc face à Toulouse, prévu le 29 décembre prochain au Vélodrome. Ensuite, le club phocéen enchaînera avec l’ouverture du mercato hivernal. Cette année, ce marché des transferts débutera le 1er janvier 2023 avant de se refermer le 31 janvier à partir de minuit. Une période durant laquelle l’ OM se montrera très actif afin de renforcer ses postes défaillants, à commencer par l’entrejeu.

Il faut dire que lors de la dernière journée du championnat avant la Coupe du monde, le club phocéen a perdu son milieu offensif Amine Harit sur blessure. Gravement blessé au genou, le joueur de 25 ans a manqué le Mondial avec le Maroc et devrait être indisponible pour la suite de la saison. S’il a fait son retour à la Commanderie jeudi dernier, Amine Harit n’est pas apte à jouer. Il devra suivre une longue période de rééducation avant de faire son come-back sur le rectangle vert. Sa longue absence devra donc être compensée au sein du club phocéen. D’autant plus que Gerson est, lui aussi, susceptible de quitter l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria espère recruter au moins deux milieux offensifs

Absent des plans d’Igor Tudor, le footballeur brésilien s’entraîne seul à Marseille et espère toujours rejoindre son ancien club, Flamengo. Les négociations pour décanter son transfert se poursuivent entre les deux parties. Vu la détermination du joueur et ses relations compliquées avec son entraîneur, il ne serait pas étonnant de le voir quitter l’ OM dans les semaines à venir. En tout cas, les dirigeants phocéens ne restent pas les bras croisés et travailleraient d’ores et déjà sur sa succession. La Provence explique que la direction de l’ OM compte attirer cet hiver au moins de deux nouveaux milieux offensifs axés sur « le jeu direct, l'intensité athlétique et la répétition des efforts ».

Le club phocéen en aurait même fait une priorité pour ce mercato hivernal. L’objectif des Phocéens est de compenser la blessure d’Amine Harit et d’anticiper le probable départ de Gerson. L’ OM doit donc trouver leurs remplaçants le plus rapidement possible afin de permettre à Igor Tudor de disposer d’un effectif compétitif pour la suite de la saison. C’est dans cette perspective que Pablo Longoria, en collaboration avec son entraîneur, prospecte un peu partout pour renforcer son secteur de jeu. Pour l’heure, deux noms reviennent régulièrement dans la cité phocéenne.

OM Mercato : Les pistes étudiées par Marseille

En fin de contrat en juin prochain avec l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi intéresserait fortement les dirigeants marseillais. Après une première tentative manquée l’été dernier, l’ OM compte donc retenter sa chance pour sa signature. Les négociations entre les deux écuries auraient déjà repris en vue du transfert de l’Ukrainien. L’autre piste étudiée par l’ OM mènerait aussi à un autre joueur de l’Atalanta Bergame. Il est question de Jérémie Boga. A priori, l’ancien attaquant du Stade Rennais, en difficulté en Serie A, aimerait bien fait son retour en Ligue 1 cet hiver.

L’ OM serait alors prêt à formuler une offre intéressante pour son transfert. Une somme à hauteur de 14 millions d’euros est évoquée. Ainsi, Pablo Longoria semble déterminé à faire ses emplettes du côté de la Dea. Quoi qu’il en soit, rien n’est encore acquis pour ces deux opérations. Ayant pour objectif de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM ne serait pas contre l’arrivée d’un nouvel avant-centre et d’un nouveau piston en janvier prochain. Les recruteurs travaillent aussi dans ce sens. Le prochain mercato hivernal sera donc très agité du côté de Marseille.