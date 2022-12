FC Barcelone Mercato : Memphis Depay prend une décision incroyable

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 10:29

Annoncé proche de plusieurs écuries dont l' OL, l'attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, a enfin décidé pour son futur.

À la recherche de fonds pour le mercato hivernal, le Barça explore plusieurs possibilités comme le transfert de joueurs indésirables ces prochains jours. En haut de la shortlist du club blaugrana, Memphis Depay est depuis plusieurs semaines poussé vers la sortie par son board, qui travaille d'arrache pied pour rompre son contrat afin qu’il puisse retrouver une écurie plus facilement. Dans le viseur de clubs turcs, italiens, anglais et même de l' OL, l’international néerlandais crée quelques maux de tête à Xavi et son staff. Et pour cause, le joueur de 28 ans ne souhaite pas quitter de sitôt la cité catalane et compte bien aller jusqu’au bout de son contrat.

FC Barcelone Mercato : Memphis Depay a refusé toutes les offres pour rester au Barça

Le bras de fer est donc lancé entre la direction du Barça et Memphis Depay. L’ancien joueur de l’ OL, blessé durant une bonne partie de la saison, croit pouvoir s’imposer lors de la deuxième partie du championnat, ou du moins titiller la hiérarchie en attaque. Après une Coupe du monde plutôt convaincante, le Barcelonais a reçu plusieurs offres de clubs étrangers comme Newcastle ou Galatasaray. Des propositions alléchantes qui ne feraient toutefois pas les affaires du joueur. D’après Marca, Memphis Depay aurait refusé toutes les offres de transfert pour une raison simple, il ne veut pas quitter le FC Barcelone et rien ne pourra le faire changer d’avis.

Un choix fort de la part de l’attaquant des Oranjes qui ne fait logiquement pas les affaires de sa direction. D’après la source, le board blaugrana serait assez remonté contre son joueur et commencerait à désespérer pour son mercato hivernal. En pleine crise économique, le Barça se doit de trouver des portes de sortie en janvier pour entrevoir tout recrutement. Sans le départ de Memphis Depay, le FC Barcelone pourrait ainsi tirer un trait sur certaines signatures cet hiver.