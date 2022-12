OM Mercato : Le transfert définitif d'un attaquant se précise à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 10:50

Parti en prêt cet été en direction de la Juventus, un attaquant de l' OM aurait pris une décision radicale pour son avenir à l'issue de la saison.

Arrivé à l'OM en 2021, Arkadiusz Milik a rapidement conquis le Stade Vélodrome dès ses premiers matches à l' OM. Lors de sa première moitié de saison, il marque un total de 10 buts en seulement 16 matches toutes compétitions confondues, et s'adapte incroyablement vite au championnat de France. La saison suivante, l'attaquant polonais reste sur les mêmes bases avec 20 buts inscrits en 37 matches, mais n'est pas toujours utilisé par Jorge Sampaoli, ce qui fera naître quelques tensions entre les deux hommes.

L'été dernier, malgré un changement d'entraîneur et une qualification en Ligue des Champions, Arkadiusz Milik n'est pas retenu par l' OM, et part en prêt du côté de la Juventus avec une option d'achat. Depuis son retour en Italie, l'ancien joueur de Naples a déjà inscrit 6 buts en 17 matches, et semblent faire l'unanimité chez les dirigeants de la Vieille Dame.

OM Mercato : Arkadiusz Milik veut rester à la Juventus

Si l'on en croit les informations de Marco Sommella qui s'est exprimé pour TuttoMercatoWeb, le joueur prêté par l' OM serait déjà décidé à poursuivre l'aventure avec la Juventus à l'issue de son prêt. "On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d'exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester."

Pour rappel, le montant de l'option d'achat pour Arkadiusz Milik s'élève à 7 millions d'euros hors bonus. Avec ses récentes performances sur le front de l'attaque turinoise, il est fort probable que la Juventus fasse lever l'option d'achat pour conserver le joueur polonais. Si cela venait à se confirmer, l' OM toucherait une belle petite somme d'argent non négligeable pour Pablo Longoria.