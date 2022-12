OM Mercato : L’OGC Nice lâche une réponse ferme pour Andy Delort

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2022 à 16:29

Toujours à la recherche d’un nouveau renfort en attaque, la direction de l' OM vient de recevoir une première réponse pour Andy Delort.

Moins de 18 mois après son arrivée à l’ OGC Nice en provenance du Montpellier HSC, Andy Delort songerait déjà à faire ses valises de l’ OGC Nice, et ce, pour plusieurs raisons. Selon la presse locale, l’international algérien serait profondément vexé par les promesses non tenues par la direction du Gym. Jusqu’ici, il n’aurait pas encore reçu l’offre de prolongation, promise par le président Jean-Pierre Rivère. De plus, Andy Delort entretiendrait des relations très tendues avec son entraîneur Lucien Favre. Tant de motifs qui le pousseraient à quitter le navire niçois dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.

En quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille se serait alors positionné pour l’attirer dans ses filets. Après une première tentative manquée à l’été 2021, l’ OM serait prêt à revenir à la charge pour sa signature. Le RC Lens et le Stade Rennais seraient aussi sur ses traces. Face à toutes ces rumeurs qui secouent l’OGC Nice, Lucien Favre s’est lui-même exprimé sur ce dossier en conférence de presse. Le patron du banc azuréen a indiqué dans un premier temps qu’il n’était pas au courant des velléités de départ de son attaquant. Et si plusieurs prétendants se bousculent déjà encore coulisse pour son transfert, Lucien Favre assure qu’il n’a pas l’intention de perdre Andy Delort et encore moins en plein milieu de saison. « Je compte sur tout le monde, sur tous ceux qui sont présents ici. Je compte aussi sur lui », a-t-il déclaré devant les médias.

OM Mercato : Andy Delort vers la Serie A

Toutefois, cette importante mise au point de l’entraîneur de l’OGC Nice ne devrait pas autant freiner les ardeurs de ses prétendants. Puisque Andy Delort conserve toujours une belle cote du côté de la Serie A. Selon le journaliste Ignazio Genuardi, Torino, Salernitana ou encore la Fiorentina seraient aussi sur les traces du Fennec. Reste à savoir si les dirigeants de l’OGC Nice sauront se montrer convaincants et résister aux assauts de ces différents clubs européens pour conserver leur avant-centre 31 ans. Pour l’heure, le natif de Sète est lié au club azuréen jusqu’en juin 2024.