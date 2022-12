Mercato OM : Une nouvelle offensive annoncée pour Gerson

Publié par Ange A. le 28 décembre 2022 à 07:34

Nouveau rebondissement dans le dossier Gerson. Un haut responsable de Flamengo s’est prononcé sur l’avenir du milieu brésilien de l’ OM.

L’arrivée d’Igor Tudor a fait bouger des lignes à l’Olympique de Marseille. Le technicien croate a notamment a changé le statut de certains chouchous de Jorge Sampaoli, son prédécesseur sur le banc marseillais. C’est notamment le cas de Gerson. Titulaire indiscutable sous Sampaoli, le milieu brésilien semble désormais sans avenir à l’ OM. À tel point qu’un départ du milieu auriverde cet hiver de Marseille est dans les tuyaux. Un retour à Flamengo est annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines. Le joueur est d’accord pour signer son retour au bercail, dans son ancien club. Mais faute d’accord entre le club phocéen et la formation carioca, le deal n’a toujours pas été bouclé.

Mercato OM : Une nouvelle offre de Flamengo en vue pour Gerson ?

Vice-président de Flamengo, Marco Braz s’est de nouveau exprimé sur cet épineux dossier. Malgré les exigences de l’Olympique de Marseille, le dirigent carioca pense qu’un accord reste possible. « Il y a le désir du joueur, du manager et de Flamengo. On respecte Marseille, qui était notre partenaire lorsque nous avons vendu le joueur. Calmement, voyons si nous pouvons structurer ce contrat », a indiqué le responsable cité par UOL Esporte. Pour rappel, l’ OM ne compte pas brader son international auriverde recruté contre 20 millions d’euros l’été dernier.

Sauf que ce montant ne fait pas les affaires de Flamengo. Le club brésilien est encore loin du compte pour rapatrier son ancien poulain. Relégué sur le banc par Igor Tudor cette saison, Gerson n’a disputé que treize matchs sur la campagne en cours pour deux buts inscrits. Le milieu de terrain aurait déjà donné son accord et a même notamment manqué la reprise de Marseille en vue de la deuxième partie de saison. Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé.