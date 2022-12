OM Mercato : Un premier accord conclu pour Arkadiusz Milik !

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2022 à 11:56

Prêté par l’ OM, Arkadiusz Milik va poursuivre son aventure à la Juventus, malgré la crise qui secoue le club. Une décision a été arrêtée en interne.

Quelques semaines seulement après la démission collective de ses principaux dirigeants, la Juventus Turin s’enfonce dans la crise. Le club italien est plongé dans de sérieux problèmes financiers et judiciaires. Les Bianconeri risquent même d’être lourdement sanctionnés pour des affaires liées avec la justice. En plus du Parquet de Turin, l’UEFA a aussi décidé d’ouvrir une enquête contre la Juventus pour de possibles infractions au règlement du fair-play financier.

Tous ces ennuis judiciaires ont alors jeté un énorme coup de froid sur l’avenir des joueurs prêtés à la Juve cette saison. C’est notamment le cas d’Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais a rejoint le club turinois cet été, en provenance de l’Olympique de Marseille, sous la forme d’un prêt payant estimé à 2 millions d’euros. Et l’ancien attaquant de Naples n’a pas tardé pour retrouver des couleurs au sein de son nouvel environnement.

OM Mercato : Allegri d'accord pour conserver Arkadiusz Milik

Prêté par l' OM à la Juventus, Arkadiusz Milik s’est rapidement adapté au système de jeu mis en place par Massimiliano Allegri. Il comptabilise 4 buts en 12 rencontres disputées cette saison en Serie A. Des performances qui ne laissent pas indifférents sa direction et son entraîneur. D’ailleurs, selon les informations dévoilées par La Gazzetta Dello Sport, Massimiliano Allegri aurait déjà donné son accord pour un transfert définitif de Milik. Le technicien de 55 ans militerait ainsi en interne afin que les nouveaux dirigeants de la Vieille Dame bouclent ce dossier le plus rapidement possible.

Longtemps indécis, les Bianconeri devraient donc verser environ 7 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services de l’avant-centre polonais de l' OM. Les récents événements survenus à la Juve ne devraient ainsi pas impacter ce deal. De son côté, Marseille réalisera une belle vente avec le transfert définitif de son grand attaquant. En attendant, les dirigeants phocéens sont déjà à l’œuvre pour faire venir un nouvel avant-centre à l' OM.