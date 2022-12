OGC Nice-RC Lens : Les compos tombent, le GYM et le RCL amoindris !

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 11:40

À l'approche du choc entre l'OGC Nice et le RC Lens, les deux coachs font face à de nombreuses blessures. Voici les compositions.

L'heure de la reprise a sonné pour l'OGC Nice et le RC Lens. Les deux équipes ont rendez-vous ce jeudi soir à l'Allianz Riviera pour un premier gros duel du championnat depuis la reprise. L'enjeu est de taille puisque le Gym, 9e du classement, doit absolument s'imposer pour rester en contact avec les places européennes, tandis que le RCL a pour objectif de conforter sa deuxième place, tout en revenant à 5 points du PSG, avant de recevoir les hommes de Christophe Galtier dimanche prochain. En Ligue 1, l'OGC Nice reste sur un match nul satisfaisant à Lyon (1-1) le 11 novembre dernier, mais ne rassure pas lorsqu'il s'agit de jouer à domicile.

En 7 rencontres disputées à l'Allianz Riviera, les hommes de Lucien Favre ne se sont imposés qu'à deux reprises. En face, les Sang et Or sont sur une dynamique de champion de France. Invaincu depuis le 9 octobre dernier, et une défaite à Lille 1-0, le RC Lens reste sur 5 victoires de suite en championnat, et sort d'une préparation parfaite avec 3 victoires lors des 3 matches amicaux disputés.

OGC Nice-RC Lens : Les deux équipes font face à des absences

Pour cette rencontre de prestige, les deux entraîneurs font face à quelques pépins physiques dans leurs effectifs. Côté OGC Nice, Lucien Favre doit composer sans Sofiane Diop, Mario Lemina, Andy Delort, Youcef Atal et Mattia Viti. En ce qui concerne Aaron Ramsey, ce dernier n'est toujours pas revenu après l'élimination du Pays de Galles en phase de poules de la Coupe du Monde.

Pour Franck Haise et le RC Lens, les blessures sont également présentes avec les forfaits d'ores et déjà actés de Jimmy Cabot, Pereira da Costa, Adam Buksa et Wuilker Farinez. À noter également l'absence d'Alexis Claude-Maurice pour des raisons contractuelles, suite à un accord passé entre l'OGC Nice et le RC Lens.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : K.Schmeichel

Défenseurs : J. Lotomba, J.C. Todibo, Dante (c), M. Bard

Millieux de terrain : H. Boudaoui, P. Rosario, K.Thuram

Attaquants : N. Pépé, G. Laborde, B.Brahimi

La compo probable du RC Lens :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : P. Frankowski, S. Abdul Samed, S. Fofana, D. Machado

Attaquants : W. Saïd, L. Openda, F. Sotoca