PSG Mercato : Le Paris SG a signé le meilleur au monde à son poste

Après la victoire de ses hommes face au RC Strasbourg, l’entraîneur du PSG s’est réjoui de la nouvelle signature d’un milieu de terrain dans ses rangs.

Arrivé incognito à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 12 millions d'euros, Marco Verratti est loin de quitter le Paris Saint-Germain de si tôt. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain italien vient d’étendre son engagement avec les Rouge et Bleu pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Une bonne nouvelle pour le coach du club de la capitale, Christophe Galtier, qui le considère tout simplement comme le meilleur joueur de la plantète.

« Je dis souvent que Marco est sûrement le meilleur au monde à son poste. Il évolue dans un registre très particulier, atypique. À son poste, vous avez plutôt des joueurs avec de l’envergure, comme c’était le cas de Thiago Motta au PSG. Marco, lui, est totalement différent. C’est une grande satisfaction de pouvoir continuer à compter sur lui. Je crois que les supporters apprécient également sa progression », a déclaré le technicien français en conférence de presse après la victoire du PSG face au RC Strasbourg, mercredi soir, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Un avis également partagé par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Marco Verratti

Avant Christophe Galtier, le patron du Paris Saint-Germain a rendu un vibrant hommage à Marco Verratti après sa nouvelle prolongation qui le fait entrer davantage dans l’histoire du club de la capitale.

« Nous sommes très heureux de voir Marco Verratti poursuivre son incroyable carrière au PSG. Marco a joué un rôle central dans l'histoire et le succès du club au cours des dix dernières années, tout en devenant l'un des meilleurs joueurs de sa génération. La prolongation de Marco témoigne de la croissance continue et des ambitions élevées de notre club. C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et nos fans », a confié Al-Khelaïfi sur le site officiel du PSG. Heureux à Paris et épanoui sous les couleurs Rouge et Bleu, le principal concerné n’a jamais caché qu’il aimerait rester jusqu'à la fin de sa carrière au Paris SG.