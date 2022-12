OGC Nice Mercato : Accord trouvé pour un attaquant du Gym

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 13:10

Prêté par l'OGC Nice depuis septembre dernier, un attaquant du Gym devrait changer de club cet hiver. Voici les dernières informations.

Arrivé à l'OGC Nice en 2019 contre un chèque de 20,5 millions d'euros, Kasper Dolberg n'entre plus dans les plans des dirigeants niçois depuis quelques temps. En 84 matches avec les Aiglons, l'attaquant danois n'a marqué que 24 buts ne réussissant jamais à s'imposer à l'OGC Nice. Le 1er septembre dernier, il est prêté au FC Séville pour une saison avec option d'achat, mais son aventure en Andalousie s'avère être un véritable cauchemar depuis son arrivée.

L'ancien joueur de l'Ajax compte seulement 8 matches joués pour aucun but inscrit. Malgré le changement d'entraîneur à Seville, et le retour de Jorge Sampaoli, Kasper Dolberg ne joue toujours, et les dirigeants du club andalou ne veulent pas conserver l'attaquant appartenant à l'OGC Nice. Annoncé de retour au Gym, l'attaquant danois s'est déjà mis d'accord avec un autre club dans le cadre d'un nouveau prêt pour le reste de la saison.

OGC Nice Mercato : Kasper Dolberg a un accord avec Hoffenheim

Si l'on en croit les informations révélées par le média allemand Bild, Kasper Dolberg s'est d'ores et déjà mis d'accord avec Hoffenheim. Il est également précisé qu'une option d'achat est sérieusement envisagée par le club de Bundesliga, et que l'attaquant danois pourrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à partir du 3 janvier prochain.

À l'heure actuelle, il manque juste un accord entre l'OGC Nice et Hoffenheim sur le montant de l'option d'achat pour finaliser le transfert du joueur de 25 ans. 11e du championnat d'Allemagne, Hoffenheim vit un début de saison assez moyen, et reste sur une très mauvaise série de 4 défaites et un nul. Reste à savoir si l'arrivée de Kasper Dolberg, en grand manque de confiance, pourra changer la donne.